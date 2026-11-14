Après avoir retrouvé le chemin de la victoire en championnat face à Laval (2-0), l’ASSE s’apprête à retrouver la Coupe de France. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Verts se déplacent sur la pelouse du GFA Rumilly Vallières, pensionnaire de National 2. Une rencontre qui pourrait réserver quelques surprises, tant Ian Cathro devra composer avec un groupe diminué par les blessures et les convocations internationales.

Le mois de novembre a pourtant bien débuté pour les Stéphanois. Grâce à des réalisations d’Irvin Cardona et de Jakob Breum, l’ASSE s’est imposée 2-0 face à Laval et a retrouvé une avance confortable en tête de la Ligue 2. Un succès important avant de basculer vers une autre compétition, dans laquelle les Ligériens auront l’ambition de lancer leur parcours.

En face, le GFA Rumilly Vallières, actuellement deuxième de sa poule derrière Nîmes, évolue en quatrième division et abordera cette affiche avec l’envie de créer l’exploit. Face à un adversaire évoluant deux niveaux au-dessus, les Haut-Savoyards tenteront de profiter d’un contexte favorable et d’une équipe stéphanoise considérablement remaniée.

De nombreuses absences dans toutes les lignes pour l’ASSE

Plusieurs joueurs manqueront à l’appel, à commencer par les éléments déjà éloignés des terrains. Opéré en avril, Paul Eymard poursuit sa reprise, mais son protocole a pris du retard. Le jeune milieu de terrain de l’ASSE espère retrouver prochainement les séances collectives afin de pouvoir progressivement réintégrer le groupe professionnel.

Dans les buts, la situation est également délicate. Gautier Larsonneur, blessé face à Rodez il y a plusieurs semaines, n’a toujours pas retrouvé les terrains. Tamar Svetlin est lui aussi indisponible, malgré un retour à l’entraînement jeudi.

Elyes Dhaoui, qui espérait jouer ce dimanche, a subi une blessure à l’entraînement en cette fin de semaine. Le milieu tunisien ne sera pas du voyage.

À ces absences s’ajoutent les convocations internationales de certains joueurs de l’ASSE. Mamour Ndiaye (Sénégal), Kévin Pedro (RD Congo) et Sohaib Naïr (Algérie) ont rejoint leurs sélections respectives pour disputer les qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Augustine Boakye a également été appelé avec le Ghana pour deux rencontres face à la Somalie. Des absences importantes pour Ian Cathro.

Nadir El Jamali a rejoint l’équipe de France U20, tandis que Marten-Chris Paalberg est retenu avec l’Estonie. Deux jeunes joueurs qui auraient pu profiter de cette rencontre pour obtenir du temps de jeu supplémentaire avec les professionnels.

Enfin, plusieurs internationaux européens manqueront également ce rendez-vous. Zuriko Davitashvili et Áron Csongvai sont notamment concernés par leur opposition entre la Géorgie et la Hongrie en Ligue des Nations. Irvin Cardona, appelé avec Malte, ne sera pas disponible non plus.

Avec autant d’absents, l’ASSE devra donc trouver des solutions pour composer son équipe. Cette entrée en lice en Coupe de France pourrait offrir une opportunité à plusieurs joueurs moins utilisés depuis le début de saison.

Groupe probable : Colombet, Lavalée – Ferreira, Lamba, Le Cardinal, Old, Kasia, Teillol – Bernauer, Jaber, Breum, Depalle – Ballo, Duffus, Sonko.

À choisir parmi : Moulin, Gueye, Toty, Rised, Mendy, Reynaud.