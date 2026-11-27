Le huitième tour de Coupe de France a débuté ce vendredi soir avec trois premières rencontres. Cannes et Valenciennes ont décroché leur qualification, tandis que Caen a subi une élimination surprise face à Saint-Omer. Un premier bilan avant l’entrée en lice de l’AS Saint-Étienne, programmée samedi à 19 heures contre Villefranche.

La soirée a débuté à 19 heures avec une affiche entre deux pensionnaires de Ligue 3 : l’AS Cannes et Le Puy-en-Velay. Les deux formations n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire, avec un score de 1-1 au terme de la rencontre.

Il a donc fallu passer par la séance des tirs au but pour désigner le premier qualifié de la soirée. À cet exercice, Cannes s’est montré plus efficace en s’imposant 4-3. Le club azuréen décroche ainsi son billet pour les 32es de finale.

Valenciennes a également dû batailler pour poursuivre son aventure. En déplacement sur la pelouse du Pays du Valois, le club nordiste a été mené après l’ouverture du score des locaux à la 52e minute. Mais le VAFC a trouvé les ressources pour renverser la situation dans les dernières minutes.

Deux réalisations à la 85e puis à la 94e minute ont permis aux visiteurs de s’imposer 2-1. Un scénario qui aurait pu tourner au piège, mais Valenciennes a finalement évité la mauvaise surprise.

Caen tombe face à Saint-Omer en Coupe de France

La troisième rencontre de la soirée a réservé le plus gros coup de théâtre. Le SM Caen se déplaçait chez l’US Pays de Saint-Omer, pensionnaire de Régional 1. Après 90 minutes, les deux équipes étaient toujours à égalité sur le score de 0-0.

Mais alors que les prolongations semblaient se profiler, Saint-Omer a trouvé la faille à la 94e minute. Le club nordiste a fait chavirer son stade et éliminé Caen au terme d’un scénario cruel pour les Normands.

Trois rencontres, trois scénarios différents et déjà une belle surprise. La Coupe de France poursuit ses premières émotions ce samedi avec l’entrée en lice de l’ASSE. Les hommes de Ian Cathro recevront Villefranche à Geoffroy-Guichard à 19 heures, avec l’objectif de rejoindre les 32es de finale.