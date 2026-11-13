Les Verts ont retrouvé le sourire en Championnat avant de lancer leur aventure en Coupe. L’ASSE est venue à bout de Laval avant de venir défier Rumilly Vallières ce week-end. Ian Cathro a fait le point sur son effectif, marqué par les absences des internationaux, avant cette rencontre.

Le mois de Novembre a bien débuté pour l’ASSE. Après avoir perdu à Guingamp, les Verts sont repartis de l’avant en gagnant deux buts à zéro face à Laval. Si les Ligériens n’ont pas eu besoin de forcer, ce succès offre de nouveau un matelas d’avance en tête de la Ligue 2.

Avant de retrouver le championnat, la Coupe offre une parenthèse dans la saison des Verts. Pour leur entrée en lice, les hommes d’Ian Cathro ont hérité du GFA Rumilly Vallières, formation de National. Seconds de leur poule derrière le Nîmes Olympique, les joueurs de quatrième division rêvent d’un exploit face à un leader de Ligue 2 remanié.

L’ASSE sans un bon nombre d’internationaux

Plusieurs absences notables touchaient d’ores et déjà les Verts avant cette trêve internationale. À commencer par Paul Eymard, opéré en avril, le jeune milieu de l’ASSE a pris du retard lors de son protocole de retour et espère rapidement se faire une place au sein des séances collectives des Verts.

Gautier Larsonneur, touché il y a un bon mois face à Rodez, est toujours absent. Le portier breton n’est pas en mesure de reprendre les entraînements sur les terrains, tout comme Tamar Svetlin. L’international Slovène a repris la course mais ne sera pas à disposition de son coach ce dimanche.

En plus des blessés de longue date, la fenêtre internationale vient perturber l’ASSE avant cette partie. Mamour Ndiaye (Senegal), Kévin Pédro (RD Congo) et Sohaib Naïr (Algérie ont été appelés pour disputer les qualifications à la prochaine CAN. Ian Cathro doit donc composer sans ses deux gardiens principaux et sans deux de ses défenseurs les plus utilisés. Augustine Boakye (Ghana) à lui aussi rejoint sa sélection pour deux matchs face à la Somalie.

Au milieu, l’Écossais est également privé de Nadir El Jamali, le jeune joueur formé au club est avec les U20 français et ne sera pas de la partie, tout comme Marten-Chris Paalberg appelé avec l’Estonie. Une occasion ratée de gagner du temps de jeu sous le maillot Vert pour deux joueurs qui espèrent davantage de minutes avec les pros.

Plusieurs éléments sont aussi concernés par la Ligue des Nations à commencer par Zuriko Davitashvili et Aron Congvai qui vont s’affronter lors de Géorgie – Hongrie ce samedi. Irvin Cardona (Malte) manquera également à l’appel avec l’ASSE.

Les mots du coach

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Ian Cathro : « En plus des internationaux et des blessés de plus longue durée, Elyes Dhaoui est forfait. Après un contact malheureux hier, il a été victime d’une coupure assez impressionnante et ne sera pas disponible en attendant la cicatrisation. »