En tête de la Ligue 2, l’ASSE se déplace à Guingamp en espérant conforter son avance, samedi 31 octobre. En face, les Bretons sont onzièmes après un début de saison irrégulier. Face aux Verts, Sylvain Ripoll a annoncé quelques absences.

L’ASSE veut faire la passe de quatre ! Revenus de la trêve internationale le couteau entre les deux, les Verts ont repris leur marche en avant. Après deux coups d’arrêt fin septembre, ils ont enchaîné trois succès face à Rodez (2-0), au Red Star (0-1) puis face à Nantes (1-0) dans un choc bouillant. En tête du championnat avec quatre points d’avance sur Montpellier, l’équipe de Ian Cathro prend la direction de la Bretagne, ce samedi 31 octobre.

À l’heure d’Halloween, l’ASSE va défier une formation en proie au doute. Si Guingamp s’est imposé à Clermont vendredi dernier, la deuxième victoire de la saison des Costarmoricains est plutôt un trompe l’oeil. En effet, les hommes de Sylvain Ripoll ont surtout profité de l’apathie absolue d’un tout petit Clermont (0-2). Un succès qui a quand même permis la fin d’une série négative de trois défaites en Ligue 2. Onzièmes avec 11 points, Guingamp espère toutefois enchaîner face aux Verts.

Deux incertitudes pour Guingamp face à l’ASSE

Pour cela, Ripoll sera privé de quelques éléments à Roudourou. De retour d’une rupture des ligaments croisés, Darly N’Landu est forfait pour ce match de la 11e journée de Ligue 2. Le milieu de terrain est gêné au mollet, comme l’a expliqué le coach guingampais en conférence de presse. « C’est une lésion musculaire de grade 2 donc on part sur un délai de quatre semaines. C’est embêtant pour lui car c’est une rechute. Ça va le freiner. Ça arrive mais c’est contrariant », a-t-il pesté.

Par ailleurs plusieurs incertitudes planent sur le groupe costarmoricain. Très en vue face à Clermont, Erwin Koffi pourrait manquer la rencontre après avoir ressenti une gêne au mollet. « Par précaution, il ne s’est pas entraîné. On va voir le jour-J, a précisé Ripoll. Pour Brandon Bokangu, il n’était pas là ce matin (jeudi) à l’entraînement. Il est dans l’attente d’un heureux événement. » Une absence qui pourrait être problématique pour Guingamp, l’attaquant ayant marqué quatre fois consécutivement de la 3e à la 6e journée.

Enfin, le coach d’EAG a donné une bonne nouvelle concernant Jasser Chamack, « qui a repris sa semaine normalement, comme c’était prévu. » Absent des terrains depuis quatre semaines à cause d’un problème musculaire, le milieu « doit retrouver le rythme et les sensations. Il postule, il est sélectionnable », d’après Ripoll, qui pourrait lui offrir ses premières minutes cette saison.