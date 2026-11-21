Après la trêve internationale, l’ASSE retrouve la Ligue 2 par un déplacement relevé à Reims. Parti en sélection, Áron Csongvai est de retour dans le Forez. Présent en conférence de presse, le Hongrois s’est livré sur sa capacité à rester en bonne santé physique malgré ses 33 matches joués depuis janvier.

L’ASSE entre dans la dernière ligne droite de l’année 2026. Au sortir de la dernière trêve internationale, les Verts se lancent à l’assaut d’un triptyque relevé en Ligue 2. Avant Nancy et Pau pour conclure, l’équipe de Ian Cathro se rend à Reims, ce samedi (20 h). En tête du championnat, les Stéphanois espèrent augmenter leur avance pour continuer d’avancer vers leur objectif de remontée en Ligue 1. En difficulté pour battre Rumilly Vallières en Coupe de France, l’ASSE retrouve ses internationaux, Aron Csongvai en tête.

Une valeur sûre pour l’ASSE

Indiscutable depuis le début de la saison, où il a été titularisé à chacune des rencontres, le Hongrois brille par sa capacité à répéter les efforts. Et pourtant, le milieu enchaine, avec 96% des minutes jouées depuis la première journée. Cerise sur le gâteau, Csongvai joue aussi avec la Hongrie, avec laquelle il a disputé près de 100 minutes lors de la trêve internationale. Présent en conférence de presse d’avant-match, l’ancien joueur de l’AIK a été questionné sur cette capacité à enchaîner les rencontres.

« Ce sera sûrement compliqué à la fin de la saison mais pour l’instant, ça va. Je dirais que c’est aussi dur mentalement que physiquement même si mentalement, tu dois être toujours prêt à repartir, a expliqué Csongvai. Ça demande un peu plus d’effort pour se préparer et être à 100% tout le temps. On travaille là dessus et je suis sûr qu’il n’y aura pas de problème avec ça. »

Cathro reconnaissant d’avoir un tel joueur à disposition

Jamais blessé malgré ses 33 matches officiels disputés depuis le début de l’année 2026, le Hongrois s’est expliqué sur sa recette pour rester en forme. « Je n’ai pas vraiment de secret. Je suis toujours concentré sur le prochain match et j’essaye d’être dans la meilleure forme possible. Parfois, tu te sens un peu moins bien donc j’essaie de toujours me challenger, d’être concentré sur ma récupération et sur mon physique, a-t-il dit. Ce n’est pas vraiment un secret, c’est avant tout un plaisir pour moi de pouvoir jouer autant de matches. Je suis très content de cela, je ne m’en plains pas. Plus je joue et mieux je connais mon corps. Je sais ce dont j’ai besoin et je suis à l’écoute des signaux qu’il m’envoie. Je sais ce qu’il me faut selon mon ressenti. »

Des propos précédés par ceux de son entraîneur, Ian Cathro, qui s’est exprimé sur la bonne santé de son joueur. « Aron a commencé sa saison au mois de janvier. Il aura fait, quand on sera arrivé à la fin de la saison, une saison et demie au total. Plutôt que de lui demander davantage, je tiens juste à ce qu’il reste en bonne santé, assure l’Écossais. Ce n’est pas spécialement sa capacité à enchaîner les matches qui a été une raison pour son recrutement. C’est surtout son profil, les caractéristiques qu’il a et la façon dont il peut arriver à répondre à notre plan de jeu, à notre projet de jeu. Je suis reconnaissant d’avoir un joueur comme ça à ma disposition. »



Des compliments qui disent tout de la dimension prise par Csongvai depuis son arrivée à l’ASSE. Indiscutable dans l’entre-jeu, le Hongrois aura fort à faire face aux Rémois, portés par Yaya Fofana, milieu offensif et meilleur buteur de Ligue 2 (10 buts) !