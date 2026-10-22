Alors que l’ASSE s’apprête à accueillir le FC Nantes dans un chaudron en ébullition, l’infirmerie stéphanoise continue de faire parler d’elle. Entre l’inquiétude autour de Julien Le Cardinal, l’indisponibilité de Gautier Larsonneur et de Tamar Svetlin, Ian Cathro a donné les dernières nouvelles.

À l’aube de la réception des Canaris, les pépins physiques s’accumulent de nouveau dans les rangs stéphanois. L’ASSE a notament vu son capitaine sortir face au Red Star. S’il a voulu être rassurant après la rencontre, sera t-il apte face aux canaris ?

Le Cardinal touché, Larsonneur toujours absent

De retour dans le onze stéphanois lors du déplacement au Red Star, Julien Le Cardinal n’a pas pu aller au bout de sa partie. Touché au genou sur un mauvais coup reçu en première période, le défenseur et capitaine de l’ASSE est sorti prématurément, jetant un froid sur sa participation pour la venue du FC Nantes. Le point presse de Ian Cathro était particulièrement attendu pour en savoir plus sur la gravité de ce coup.

Dans les cages, la situation reste identique : Gautier Larsonneur est toujours écarté des terrains. Des précisions quant à la nature exacte de sa blessure et à la durée estimée de son indisponibilité devaient également être apportées par le technicien écossais.

Svetlin cash sur son tendon d’Achille, Jaber enfin de retour

Autre motif d’inquiétude majeur : la situation de Svetlin. Le joueur s’est livré en toute franchise sur sa blessure au tendon d’Achille, tenant des propos loin d’être rassurants. Il a révélé souffrir de cette gêne depuis un long moment déjà, précisant que la douleur s’était nettement empirée ces derniers temps. De leur côté, Paul Eymard ne sera pas concerné par cette rencontre. À noter que le Chico Lamba a fait son retour au collectif cette semaine.

Mahmoud Jaber a quant à lui pu faire à nouveau son retour à la compétition avec l’ASSE. Un apport précieux pour le milieu de terrain stéphanois avant un choc crucial face à Nantes. En espérant qu’il puisse enchaîner et que ses blessures sont derrière lui…

Les mots du coach

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : « Chico Lamba est disponible pour cette réception, tout comme Julien Le Cardinal qui est ok. Tamar Svetlin sera absent quelques semaines, et c’est plus clair pour Gautier Larsonneur, pour lequel je peux évoquer plusieurs semaines d’absence. »