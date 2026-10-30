Leader de Ligue 2 après dix journées, l’ASSE réalise un excellent début de saison. Mais Ian Cathro ne veut pas limiter les ambitions stéphanoises aux résultats immédiats. Avant le déplacement à Guingamp, l’entraîneur écossais a livré un discours révélateur sur le projet qu’il souhaite construire dans le Forez. Une ambition qui dépasse les 34 rencontres du championnat.

Huit victoires en dix matchs, 25 points au compteur et une première place au classement : l’AS Saint-Étienne avance à un rythme soutenu. Pourtant, Ian Cathro refuse de se satisfaire de cette dynamique. Pour le technicien écossais, les résultats constituent une étape dans un processus beaucoup plus large.

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Guingamp, l’entraîneur des Verts a insisté sur la nécessité de continuer à progresser, individuellement comme collectivement.

ASSE : Ian Cathro affiche des ambitions à long terme

Interrogé sur les ressorts de la motivation de son groupe, Ian Cathro a expliqué que son objectif quotidien ne se résumait pas à conserver la première place du championnat.

« Ce qui nous motive, c’est qu’on a un objectif qui est différent. L’objectif ressemble plus à une obsession qui est de s’améliorer chaque jour en tant que joueur et à chaque moment, qu’il s’agisse de l’entraînement ou en match. »

Le technicien souhaite surtout voir son équipe progresser plus rapidement que ses concurrents.

« C’est une amélioration qu’on veut individuelle mais aussi collective. On a envie de grandir plus vite que nos adversaires. Et c’est notre plus grand défi, celui qui va pouvoir nous amener à un niveau supérieur. »

Mais c’est surtout la suite de son intervention qui donne une indication sur la portée du projet stéphanois.

« Comme je l’ai déjà dit par le passé, ce qu’on essaie de construire dépasse les 34 matchs qu’on va jouer cette saison. On veut être une équipe qui grandit, qui évolue et qui va changer. »

Sans évoquer directement la montée en Ligue 1, Ian Cathro rappelle que le travail engagé doit permettre à l’ASSE de poser des bases durables, au-delà de l’exercice 2026-2027.

« On a de grandes ambitions. C’est ce qui nous amène aussi à être très concentrés, très déterminés chaque jour. »

Le FC Nantes, un avertissement utile pour les Verts

Cette volonté de progression explique le regard porté par Cathro sur la victoire contre Nantes (1-0). Malgré les trois points obtenus dans les derniers instants, l’entraîneur stéphanois estime que son équipe a rencontré son adversaire le plus exigeant depuis le début de saison.

« Je continue de penser que ce match contre Nantes était le plus difficile pour nous depuis le début de la saison. »

Le technicien a relevé l’agressivité du pressing nantais et la qualité de l’organisation défensive adverse.

« Ils avaient aussi une très bonne organisation collective, ils ont défendu assez bas et je pense que c’est vraiment un match qui va être bénéfique pour nous. »

Pour Cathro, cette confrontation constitue une occasion d’apprendre à répondre à des adversaires capables de perturber durablement le jeu stéphanois.

Guingamp, un nouveau test pour l’ASSE

Le déplacement à Guingamp représentera une nouvelle occasion de mesurer les progrès des Verts. Ian Cathro s’attend à retrouver une formation complète et particulièrement bien organisée.

« C’est une bonne équipe. Une bonne équipe des deux côtés, offensive et défensive. Offensivement, j’ai vu une équipe avec beaucoup de mobilité. »

Il a également souligné la participation du gardien à la construction du jeu et la solidité de l’organisation défensive bretonne.

« C’est une équipe qui est très compétitive, qui est très équilibrée. On va rencontrer un adversaire compliqué. »

Le fait que les adversaires commencent à mieux connaître l’ASSE ne constitue toutefois pas une inquiétude particulière pour l’entraîneur.

« Oui, effectivement, les adversaires sont mieux préparés à nous affronter, mais comme nous sommes aussi bien préparés à les affronter, toutes les équipes s’analysent. »

Ian Cathro assume donc une philosophie claire : plutôt que de craindre les ajustements de ses concurrents, l’ASSE doit continuer à évoluer. Une exigence quotidienne qui traduit les ambitions du club, bien au-delà de sa position actuelle en tête de Ligue 2.