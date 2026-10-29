L’ASSE devra encore patienter avant de retrouver Gautier Larsonneur. Victime d’une entorse du genou droit contre Rodez, le gardien stéphanois sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Guingamp, Ian Cathro a détaillé les différentes étapes de sa récupération. L’entraîneur des Verts refuse pour le moment de fixer une date de retour.

Le communiqué médical publié par l’ASSE ce jeudi matin a confirmé la nature de la blessure de Gautier Larsonneur. Touché le 11 octobre dernier lors de la victoire face à Rodez (2-0), le portier stéphanois souffre d’une entorse isolée du genou droit.

Quelques heures après cette annonce, Ian Cathro a apporté des précisions sur le protocole qui attend son gardien. Et le technicien écossais appelle clairement à la patience.

ASSE : plusieurs étapes avant le retour de Larsonneur

Le gardien des Verts ne pourra pas reprendre directement l’entraînement collectif une fois les premiers soins terminés. Sa récupération devra respecter plusieurs phases successives.

« Pour Gautier, il va devoir passer par plusieurs étapes pour se soigner. Il va aussi devoir renforcer la jambe et ensuite passer par un travail de réathlétisation. »

Ian Cathro insiste sur la nécessité de suivre l’évolution de son joueur avant d’envisager une reprise de la compétition.

« Si vous me demandez une absence, une indisponibilité de manière précise, je ne peux pas vous la donner. On est encore trop loin pour avoir une idée précise. Il va devoir franchir plusieurs étapes. Et à chacune d’elles, on fera le bilan pour voir où il en est. »

L’entraîneur stéphanois a néanmoins évoqué un premier horizon pour disposer d’une meilleure visibilité.

« Peut-être que dans 3 ou 4 semaines, on sera capables de savoir si un retour est proche ou pas. »

Il ne s’agit donc pas d’une date de reprise annoncée, mais d’un délai avant une éventuelle réévaluation plus précise. La durée totale de l’indisponibilité de Larsonneur reste inconnue.

Mamour Ndiaye rassure Ian Cathro

En attendant, l’ASSE peut compter sur Mamour Ndiaye. Le jeune gardien a conservé sa cage inviolée lors des deux dernières rencontres face au Red Star et au FC Nantes, toutes deux remportées 1-0.

Ian Cathro apprécie la sérénité affichée par son portier.

« Mamour Ndiaye fait son travail dans les buts, il le fait de manière calme, de manière équilibrée, et c’est ce qui lui permet de grandir doucement, à la fois individuellement et au sein de l’équipe. »

Le technicien ne souhaite toutefois pas s’emballer après ces premières prestations réussies.

« Ce qu’il fait est bien, on l’observe, et il va continuer à travailler de la même manière. »

Paul Eymard et Tamar Svetlin toujours absents

Ian Cathro a également fait le point sur les autres joueurs indisponibles avant le déplacement à Guingamp.

Paul Eymard n’est pas encore prêt à réintégrer le groupe. Le jeune milieu poursuit actuellement sa réathlétisation.

« Paul Eymard n’est pas encore de retour. Il est en phase de réathlétisation, nous allons le ramener sur les terrains le plus rapidement possible. »

Concernant Tamar Svetlin, aucune évolution n’est à signaler. « La situation pour Tamar Svetlin reste inchangée. »

L’ASSE devra donc continuer à composer avec plusieurs absences pour les prochaines échéances. Mais avec Mamour Ndiaye dans les buts, Ian Cathro dispose d’une solution qui a jusqu’ici répondu aux attentes.