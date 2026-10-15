À deux jours du déplacement des Verts sur la pelouse du Red Star au stade Bauer, Ian Cathro fait face à plusieurs arbitrages majeurs. Entre la blessure de Gautier Larsonneur, la réintégration de Julien Le Cardinal et les incertitudes au milieu, le point complet sur les forces en présence du côté de l’ASSE

Les joueurs de l’ASSE s’apprêtent à défier le Red Star dans un stade Bauer toujours particulier, mais l’actualité de la semaine à L’Étrat a été largement marquée par le secteur médical. Les précisions d’Ian Cathro étaient attendues ce jeudi.

Gautier Larsonneur sur le flanc, Mamour Ndiaye prêt à débuter avec l’ASSE

Comme évoqué par nos soins, ce mercredi, Gautier Larsonneur sera absent. Blessé lors de la fin de rencontre face à Rodez suite à un choc violent subi avec son coéquipier Kévin Pédro.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Remplacé en fin de match par Mamour Ndiaye, le portier titulaire de l’ASSE contraint Ian Cathro à revoir ses plans dans les cages stéphanoises pour ce déplacement en région parisienne.

Le Cardinal et Davitashvili de retour

Au rayon des bonnes nouvelles, Julien Le Cardinal s’entraîne de nouveau normalement avec le groupe. Le défenseur stéphanois postule ainsi à une place de titulaire et pourrait bien récupérer son brassard de capitaine. Reste désormais à connaître les choix tactiques du technicien écossais : Kévin Pédro a parfaitement assuré l’intérim dans l’axe, tandis que Joao Ferreira s’est montré à son avantage sur le couloir droit face au RAF.

Zuriko Davitashvili, malade le week-end dernier, devrait lui aussi être à nouveau à la disposition du coach de l’ASSE.

Au milieu de terrain, le bilan est contrasté. Mauvaise nouvelle pour Paul Eymard, victime d’une rechute qui le contraint à repasser par la case soins et à patienter avant d’effectuer son retour. De son côté, Mahmoud Jaber a bien repris le chemin des terrains. Si la prudence reste de mise concernant sa montée en charge, un retour rapide au sein du groupe est espéré par le staff de l’ASSE.

A noter que Tamar Svetlin n’avait pas repris l’entraînement cette semaine, Ian Cathro allait également être attendu sur l’état de santé du Slovene.

Les mots du coach

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Gautier Larsonneur s’est blessé et ne sera pas disponible ce week-end. On continue de discuter de nos options le concernant, pour décider de ce qui va être fait. On communiquera dès que nous aurons pris une décision. Julien Le Cardinal est disponible, Zuriko Davitashvili va mieux après deux jours de maladie. Tamar Svetlin est forfait ce samedi, à la suite d’une gêne au tendon d’Achille. On va l’accompagner pour le retrouver très prochainement ! »