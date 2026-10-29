À l’aube de se rendre en terre bretonne pour affronter l’En Avant Guingamp, l’ASSE espère pouvoir compter sur un effectif fourni. Entre les retours de certains qui veulent enchaîner et les petits pépins subis face à Nantes, le point complet sur l’infirmerie.

Après un succès face au FC Nantes, le groupe de Ian Cathro prépare son voyage en Bretagne avec un groupe serein et en confiance avec trois succès de rang.

Pédro et Le Cardinal à nouveau sur le pont, Jaber en quête de rythme

Kévin Pédro et Julien Le Cardinal ont tous deux été victimes de vilains tacles sur la pelouse du Chaudron face à Nantes. Si le premier a dû être strappé de longues minutes avant de pouvoir reprendre sa place, le second continue de serrer les dents en encaissant les coups sans broncher. Sauf revers de dernière minute, les deux guerriers de l’arrière-garde de l’ASSE devraient bien tenir leur rang en Bretagne.

Au milieu de terrain, Mahmoud Jaber surfe sur une dynamique positive. Passeur décisif et habité par une rage communicative face aux Nantais, l’international israélien enchaîne les entrées en jeu et espère gratter des minutes supplémentaires ce week-end pour continuer à engranger du rythme et peser dans l’entrejeu.

Lamba veut bousculer la hiérarchie, l’infirmerie ne désemplit pas pour autant

Entré en jeu lors de la dernière rencontre, Chico Lamba a profité de ce temps de jeu pour effectuer son retour aux affaires. Une réapparition que le Portugais attendait L’ancien de Braga n’a désormais qu’un souhait, bousculer la hiérarchie établie au cœur de la défense de l’ASSE dès les prochaines semaines.

En revanche, le staff doit toujours composer sans plusieurs éléments forts. Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin demeurent indisponibles et poursuivent leur convalescence loin des terrains.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : » Pour Gautier Larsonneur, il souffre d’une entorse au genou et sera absent pendant plusieurs semaines avant d’entamer sa phase de récupération. Concernant Paul Eymard, il n’a pas encore repris la compétition, mais il est actuellement en phase de réathlétisation. «