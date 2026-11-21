L’ASSE se déplace sur la pelouse de Reims ce samedi soir. Les Verts retrouvent la Ligue 2, pour un choc en terres champenoises. Voici le onze que devrait choisir Ian Cathro pour cette rencontre face à un concurrent direct.

Les deux équipes auront peiné à se débarrasser de leur premier adversaire en Coupe de France, il y a une semaine. Reims a arraché sa victoire dans les dernières minutes à Tourcoing, tandis que l’ASSE a dû renverser Rumilly Vallières pour se qualifier.

Pour le retour de la Ligue 2, les deux équipes retrouveront également leurs joueurs partis en sélection pour la dernière trêve de l’année civile. Des retours qui permettent notamment à Ian Cathro de retrouver une bonne partie de ses titulaires avant ce choc.

L’ASSE retrouve un effectif fourni

La parenthèse trêve internationale et le tour de Coupe de France refermés, les Verts se tournent vers le championnat avec un voyage à Reims. Lamine Sonko, touché face à Rumilly Vallières, rejoint l’infirmerie de l’ASSE et manquera ce rendez-vous. Elyes Dhaoui, blessé avant la Coupe, poursuit sa reprise avec l’espoir d’un retour d’ici début décembre.

Du côté des bonnes nouvelles, Tamar Svetlin s’est entraîné normalement et espère faire partie du groupe pour le déplacement en Champagne. Gautier Larsonneur, touché au genou, espère quant à lui reprendre bientôt l’entraînement.

Lassana Traoré espère quant à lui retrouver du temps de jeu avec l’équipe réserve de l’ASSE. Enfin, les internationaux sont de retour au club pour étoffer les options du coach écossais.

Naïr ou Pédro dans l’axe de l’ASSE ?

En l’absence de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye a connu trois clean sheets en quatre titularisations. En sélection la semaine dernière, il a temporairement laissé la cage de l’ASSE à Lucas Lavallée. Le Sénégalais devrait aujourd’hui enfiler les gants à nouveau pour garder les buts stéphanois.

Devant lui, le portier stéphanois devrait voir la même ligne défensive que lors de son dernier succès sous le maillot ligérien. Joao Ferreira, auteur du but de la victoire face à Rumilly Vallières, devrait enchaîner à droite. Passeur après avoir égalisé à Annecy, Ben Old devrait occuper le flanc gauche de l’arrière-garde Verte.

Remplaçant en coupe, Julien Le Cardinal devrait retrouver son brassard et sa place de titulaire aux côtés de Kévin Pédro. La pépite du mois d’octobre devrait une nouvelle fois devancer Sohaib Naïr dans l’axe de la défense de l’ASSE.

Bernauer change à nouveau de coéquipier à ses côtés

En Coupe de France, Maxime Bernauer avait hérité du brassard de capitaine suite à la non-titularisation de Julien Le Cardinal. L’ancien Rennais n’a pas été laissé au repos et devrait enchaîner dans la Marne ce samedi. Habitué à Aron Csongvai, le joueur venu de Zagreb avait évolué aux côtés de Valentin Depalle la semaine passée.

Absent pour disputer deux rencontres de Ligue des Nations, l’international hongrois a fait son retour dans le Forez et devrait récupérer sa place au sein du milieu ligérien.

Comme son capitaine, Jakob Breum avait débuté sur le banc face à Rumilly. Le Danois avait alors redynamisé l’attaque de l’ASSE pour aider son équipe à renverser la rencontre. Il devrait retrouver une place de titulaire ce soir. Augustine Boakye devrait l’accompagner après son retour de sélection.

Cardona de retour dans le onze

Titularisé un cran plus bas qu’à l’accoutumée, Thierno Ballo a traversé un dimanche après-midi discret à Annecy. L’Autrichien a manqué d’égaliser sur l’action du but de Ben Old, lors de l’une des seules opportunités qu’il a eues à négocier. L’ancien de Wolfsberger devrait retrouver une place en pointe de l’ASSE, ce samedi à Reims.

Alors que le championnat reprend temporairement ses droits ce week-end, l’ASSE doit s’imposer pour creuser un écart de dix points avec un concurrent direct à la montée. Ian Cathro devrait s’appuyer sur les mêmes hommes que lors du dernier succès en Ligue 2.

Si le sujet du passage à trois derrière a été évoqué en conférence de presse, l’Écossais ne devrait pas changer de système pour débuter cette rencontre en champagne.