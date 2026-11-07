L’ASSE reçoit le Stade Lavallois ce samedi soir. Les Verts doivent se racheter après avoir subi leur seconde défaite de la saison en Ligue 2, sur la pelouse de Guingamp. Voici le onze que devrait choisir Ian Cathro pour cette rencontre comptant pour la douzième journée de la saison 2026-2027.

Après deux matchs où l’attaque de l’ASSE avait semblé être en baisse de régime, cela s’est malheureusement confirmé en Bretagne. Pour la première fois cette saison, les Verts n’ont pas marqué le moindre but lors d’une rencontre de Ligue 2. Seulement, il n’y a pas que le secteur offensif qui était en panne en Bretagne.

Si les Stéphanois avaient enchaîné trois clean sheets de suite, c’est parce que la défense n’avait pas laissé les attaques adverses s’approcher. À Guingamp, la solidité des Ligériens a volé en éclat à trois reprises. Une lourde défaite qui a mis en lumière de nombreuses failles, qu’il faudra corriger dès ce soir pour rester en tête du championnat.

Jaber retrouve le sommet de sa forme

À l’aube de cette nouvelle journée de championnat, Ian Cathro doit composer avec des repères qui paraissent immuables à l’infirmerie de l’ASSE. Du côté de Gautier Larsonneur, la situation reste figée : le gardien titulaire poursuit sa longue convalescence suite à son entorse au genou et le flou entoure toujours un éventuel retour avant 2027. Même constat pour Tamar Svetlin, dont l’indisponibilité se prolonge sans avancée significative cette semaine.

Heureusement, le technicien écossais peut enfin sourire en observant l’évolution de Mahmoud Jaber. Longuement freiné par une grave blessure survenue en janvier dernier, plombé ensuite par des rechutes successives qui ont gâché son retour en forme, le milieu de terrain international israélien a enfin tourné la page.

Interrogé en conférence de presse avant d’accueillir les Tango, Ian Cathro n’a pas caché sa satisfaction concernant son joueur. Le coach stéphanois a ainsi affirmé que le milieu récupérateur se trouvait actuellement dans sa meilleure condition physique depuis sa prise de fonction sur le banc des Verts en juillet dernier. Une montée en puissance idéale qui offre enfin des perspectives pour l’Israélien au cœur du jeu de l’ASSE.

L’ASSE change à nouveau sa ligne défensive

Il n’a pas été en mesure d’enchaîner une nouvelle cape sans prendre de but. Mamour Ndiaye s’est incliné trois fois à Guingamp et n’a pas rassuré. Le portier sénégalais va retrouver le Chaudron avec l’envie de montrer qu’il a les épaules pour faire plus qu’assurer l’intérim pendant l’absence de Gautier Larsonneur. Sauf imprévu, il sera bien dans les cages stéphanoises ce soir.

Nommé pour être élu pépite du mois d’octobre, Kévin Pédro aurait aimé mieux le terminer à Roudourou. Titularisé à droite, l’international congolais devrait enchaîner. Dans l’axe, la charnière de l’ASSE a complètement été dépassée en Bretagne. Pour autant, Ian Cathro devrait renouveler sa confiance à Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr. Les deux joueurs devront retrouver leurs habitudes du début de saison, s’ils veulent continuer d’être alignés ensemble.

Derrière, le retour de Chico Lamba pourrait rebattre les cartes. Le portugais ne devrait pas être le seul de la péninsule ibérique à occuper le banc. Son compatriote, Joao Ferreira, devrait laisser sa place à Ben Old. Titularisé à gauche en Bretagne, l’ancien de Braga n’a pas convaincu. Ian Cathro devrait donc relancer le Néo-Zélandais face à Laval.

Cathro ne bouge pas son milieu de terrain

Comme la ligne défensive, le milieu de terrain de l’ASSE avait habitué à bien mieux avant cette défaite en Bretagne. Sorti à la mi-temps, Aron Csongvai, véritable maillon fort de Cathro jusque-là, est le symbole d’une soirée noire pour les Verts. L’international hongrois devrait tout de même débuter aux côtés de Maxime Bernauer, malgré le retour de Mahmoud Jaber. L’israélien devra sans doute patienter une semaine supplémentaire pour connaître sa première titularisation depuis de nombreux mois, en Coupe de France.

L’EAG n’a pas vraiment été inquiété la semaine passée. Seul Jakob Breum aurait pu changer la physionomie de la partie. Auteur d’une jolie frappe sur le montant, le Danois était à quelques centimètres d’ouvrir le score et de sans doute changer l’issue de la partie. Le numéro dix aura à cœur de retrouver le chemin des filets dans le Chaudron. L’ancien pensionnaire d’Eredivisie devrait être à nouveau associé à Augustine Boakye.

Cardona à nouveau titulaire avec l’ASSE

Pour la première fois en onze sorties, l’ASSE n’a pas trouvé le chemin des filets en Ligue 2. Pire encore, aucun tir n’a été cadré avant la 83ᵉ minute. Une anomalie quand on sait que cette équipe inscrivait trois buts par match minimum jusqu’à la cinquième journée. Depuis quelques matchs, l’attaque n’est plus un maillon fort pour Ian Cathro.

Preuve des maux offensifs, l’Écossais n’a pas aligné une seule fois le même duo sur les trois dernières parties. Il devrait à nouveau changer pour retrouver Irvin Cardona comme titulaire. Remplaçant à Guingamp, le Maltais semble le seul à pouvoir apporter de la profondeur devant. Après deux matchs sans marquer, il espère renouer avec le but avant de partir en sélection. Zuriko Davitashvili, titulaire lors des deux derniers matchs, va lui aussi quitter le Forez la semaine prochaine. Avant cela, il devrait quitter le onze, au profit de Thierno Ballo. Le Géorgien n’a absolument pas convaincu et devrait être sanctionné par une relégation sur le banc.

L’heure est aux prises de décisions pour Ian Cathro. Une semaine après la défaite à Guingamp, l’Écossais doit faire des choix forts pour conserver la tête du championnat. Seuls deux changements seraient à noter par rapport à l’équipe de l’ASSE qui s’est inclinée 3-0 en Bretagne.