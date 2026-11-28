L’ASSE retrouve son antre pour ce huitième tour de Coupe de France. Les Verts accueillent une formation du bas de tableau de Ligue 3 et espèrent faire respecter la hiérarchie à domicile. Voici le onze que devrait choisir Ian Cathro pour cette rencontre face à Villefranche.

Leaders de Ligue 2, les Stéphanois abordent cette rencontre en pleine confiance, contrairement à leurs adversaires. Les hommes de Ian Cathro sont favoris face au club de Ligue 3 mais ne devront pas prendre cette rencontre à la légère.

Au tour précédent, l’effectif avait été logement remanié en raison de la trêve internationale. Ce samedi, le coach écossais dispose d’un groupe presque au complet mais devrait tout de même laisser certains cadres sur le banc avant le choc face à Nancy, dauphin de l’ASSE, le week-end prochain.

Pas de nouvelle absence pour l’ASSE

Avant ce match comptant pour le 8ᵉ de Coupe de France face à Villefranche, l’ASSE arrive sans aucune nouvelle absence annoncée par Ian Cathro. Le technicien écossais dispose d’un groupe large pour faire tourner son effectif.

Absent depuis plusieurs semaines, Paul Eymard manquera la rencontre, tout comme Gautier Larsonneur, Lamine Sonko et Elyes Dhaoui. Sonko, touché à Rumilly, n’est pas attendu pour ce rendez-vous, tandis que Dhaoui approche d’une reprise sur les terrains après sa récente blessure avant le tour précédent.

De retour avec quelques minutes disputées à Reims, Tamar Svetlin vise davantage de temps de jeu pour retrouver du rythme. Cette affiche de Coupe offre une belle occasion aux éléments en manque de minutes de se montrer dans la rotation stéphanoise.

Changement de gardien, rotation dans l’axe ?

Titulaire lors du dernier match de Coupe, Lucas Lavallée ne devrait pas avoir l’opportunité d’enchaîner dans la compétition. Mamour Ndiaye devrait garder les cages de l’ASSE ce samedi soir. L’ancien gardien passé par le centre de formation du PSG avait profité du départ du gardien sénégalais en sélection au tour précédent.

Devant Mamour Ndiaye, Ian Cathro devrait changer sa ligne défensive par rapport au déplacement à Reims, le week-end passé. L’Écossais ne devrait pas chambouler les côtés en offrant une nouvelle titularisation aux deux buteurs de la qualification face à Rumilly. Joao Ferreira et Ben Old devraient enchaîner, respectivement à droite et à gauche.

Dans l’axe, l’ASSE devrait aligner une charnière inédite. En difficulté lors des dernières semaines, Sohaib Naïr a perdu sa place de titulaire depuis deux matchs de Ligue 2. Remplaçant face à Laval puis à Reims, l’Algérien devrait retrouver le onze avec une opportunité de rebattre les cartes face à Villefranche. Il devrait être associé à Chico Lamba, déjà titulaire au tour précédent. Souvent blessé depuis plusieurs mois, l’ancien d’Arouca a besoin de retrouver le rythme et veut profiter de ce match pour monter au coach stéphanois qu’il peut être une solution pour débuter en Ligue 2.

Un milieu remanié à l’ASSE

En championnat, Ian Cathro a trouvé une paire qui performe au sein de son milieu de terrain. Maxime Bernauer et Aron Csongvai apportent une pleine satisfaction à l’ASSE. Très utilisés en Ligue 2, les deux joueurs devraient débuter sur le banc, ce samedi. L’entraineur stéphanois devrait en profiter pour offrir du temps de jeu à Tamar Svetlin, de retour de blessure à Reims.

Le Slovène devrait être associé à Mahmoud Jaber, qui retrouve du rythme depuis plusieurs semaines. Les deux joueurs espèrent également faire bonne impression pour bousculer la hiérarchie en championnat.

Pour l’animation offensive de son milieu de terrain, Ian Cathro devrait aussi laisser ses deux titulaires habituels, Augustine Boakye et Jakob Breum en dehors de son onze. L’ASSE devrait compter sur le buteur victorieux de son succès à Reims. Zuriko Davitashvili devrait débuter au poste auquel il a fait son apparition en Champagne.

Aux côtés du Géorgien, Nadir El Jamali devrait connaître sa première titularisation de la saison avec son club formateur. Capitaine des U20 de l’Équipe de France lors de la dernière trêve, il avait manqué l’entrée en lice du club stéphanois.

Ballo et Duffus doivent marquer des points

En attaque, Irvin Cardona devrait également faire partie des titulaires habituels qui ne seront pas sur la pelouse au moment du coup d’envoi. Ian Cathro devrait cependant à nouveau lancer Thierno Ballo. L’Autrichien est en manque de confiance ces dernières semaines et pourrait perdre sa place en LIgue 2. Arrivé cet été, l’ancien joueur de Milwall pourrait profiter de ce match de Coupe pour inverser la tendance avant le choc face à Nancy.

Pour l’accompagner, Joshua Duffus devrait avoir une nouvelle chance avec l’ASSE. Le joueur venu libre de Brighton en 2025 est en difficulté cette saison. Titulaire seulement une fois, lors du tour précédent, il avait traversé la rencontre sans apporter un réel impact, peu aidé par une prestation collective décevante. Le Jamaïcain espère se montrer davantage dans le Chaudron pour marquer des points aux yeux du public et de son coach.

Bien qu’il décide de faire tourner son équipe, Ian Cathro conserve un onze compétitif pour ce nouveau tour de coupe. L’ASSE devra aborder ce match avec bien plus de sérieux que lors du tour précédent. De nombreux joueurs doivent profiter de ce match pour donner des mots de tête à leur entraîneur quant à ses choix durant les prochaines semaines.