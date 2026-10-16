Claude Puel est revenu sur le barrage entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne. L’ancien entraîneur des Verts a raconté une fin de saison particulièrement tendue, marquée par les décisions arbitrales, l’absence des supporters niçois et la peur de voir le Gym basculer en Ligue 2.

Le maintien de Nice s’est joué au bout d’un scénario particulièrement éprouvant. Arrivé en cours de saison, Claude Puel avait pour mission de redresser une équipe qui n’était pas préparée à lutter pour sa survie dans l’élite. Le technicien a finalement réussi à atteindre son objectif, au terme d’un parcours marqué par de nombreuses difficultés.

Dans son entretien accordé à Nice-Matin, l’ancien coach de l’ASSE a notamment accepté de revenir sur le barrage disputé face à Saint-Étienne. Une confrontation forcément particulière pour lui, compte tenu de son passé sur le banc stéphanois.

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Claude Puel raconte le barrage face à l’ASSE

Pour Claude Puel, cette double confrontation a représenté l’ultime étape d’une saison très difficile. L’entraîneur niçois estime que son équipe a dû composer avec un contexte particulièrement défavorable.

Il évoque notamment les sanctions qui ont empêché les supporters niçois d’assister aux deux rencontres. Un élément qu’il regrette encore aujourd’hui, alors que son équipe jouait sa survie en Ligue 1.

Le technicien revient également sur le penalty accordé à Saint-Étienne. Il considère cette décision comme une nouvelle difficulté venue s’ajouter à une période déjà compliquée. Nice a finalement évité le pire, notamment grâce à l’arrêt réalisé sur cette tentative.

Pour Puel, cette séquence résume parfaitement les obstacles rencontrés par son groupe durant cette fin de saison. Malgré la pression, les joueurs ont réussi à conserver leur avantage et à assurer le maintien du Gym.

Saint-Étienne en Ligue 1, un scénario marquant

Le contexte de ce barrage était également particulier pour Claude Puel. Face à lui se trouvait un club qu’il connaît parfaitement et qu’il a entraîné plusieurs saisons.

L’ancien technicien stéphanois n’a toutefois pas développé cet aspect personnel dans l’entretien. Son discours s’est surtout concentré sur la situation de Nice et sur la nécessité de sauver le club.

Il reconnaît cependant que le scénario de cette confrontation a été particulier. Selon lui, une partie du pays souhaitait voir Saint-Étienne retrouver définitivement la Ligue 1. Le technicien a donc vécu ces deux matchs dans un contexte émotionnel très fort.

Nice a finalement obtenu son maintien. Une délivrance pour le groupe de Claude Puel, mais aussi un moment qu’il regrette de ne pas avoir pu partager avec les supporters niçois. Il raconte avoir vu des joueurs particulièrement heureux au coup de sifflet final.

Cette issue a également marqué la fin d’une période très éprouvante pour l’entraîneur. Malgré les difficultés rencontrées durant son retour à Nice, Claude Puel retient donc la réussite de sa mission. Et au cœur de cette fin de saison sous tension, le barrage face à l’ASSE restera forcément comme l’un des épisodes les plus marquants de son retour sur le banc niçois.