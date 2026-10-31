L’ASSE se déplace à Guingamp ce samedi pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Les infos à retenir avant la rencontre.

Les infos pratiques de la rencontre

Samedi 31 octobre

Coup d’envoi à 20h00

Stade du Roudourou, Guingamp

Diffuseur : beIN Sports 1

Replay : disponible sur la chaîne de la ligue ou du diffuseur après la rencontre

Les enjeux d’EA Guingamp – ASSE

En tête du championnat après 10 journées, les Stéphanois pourraient conforter leur place de leader. Avec déjà quatre points d’avance sur Montpellier, deuxième, l’ASSE a l’occasion de creuser l’écart avant le déplacement à Reims (21 novembre) et la réception de Nancy (5 décembre).

De leur côté, les Guingampais auront à cœur de relancer leur saison. Onzième après 10 journées de Ligue 2, l’EAG ne comptabilise que trois petites victoires, deux nuls et cinq défaites. Les joueurs de Sylvain Ripoll sont toujours en quête de repères, après un mercato qui a vu partir les cadres sans les remplacer à leur niveau. Une semaine après leur première victoire en plus d’un mois (0-2 contre Clermont), les Bretons sont attendus au tournant pour enclencher une série positive.

850 Stéphanois pour garnir le Roudourou

Le Peuple Vert sera bien représenté en Bretagne. 850 Stéphanois feront le déplacement jusqu’au Roudourou, selon Erwan Garnier, le directeur de la sécurité de l’En Avant Guingamp, dans des propos rapportés par le Télégramme. Le parcage visiteur sera donc complet, mais la présence stéphanoise devrait s’étendre dans le reste de l’enceinte.

Un important dispositif de sécurité sera déployé autour de la rencontre, fait savoir le directeur de la sécurité. À l’heure actuelle, la préfecture des Côtes-d’Armor n’a toujours pas pris d’arrêté d’encadrement des supporters pour la rencontre.

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L’arbitre de la rencontre : avec Millot, l’ASSE touche le gros lot

C’est un arbitre bien connu des Verts qui a été désigné pour diriger l’opposition. Benoît Millot, qui a déjà officié lors du succès de l’ASSE contre Dijon le 31 août dernier (2-3), sera au sifflet ce samedi. Depuis 2011, l’homme en noir a croisé la route de l’ASSE à 25 reprises, pour un bilan légèrement favorable de 13 victoires pour 9 défaites et 3 matchs nuls.

Guingamp ne pourra toutefois pas compter sur de tels antécédents. En 26 matchs sous ses ordres, les Bretons ont davantage perdu que gagné (14 défaites pour 5 victoires et 7 nuls).

Le bilan de Benoît Millot sur la saison 2026 – 2027 de Ligue 2 : 5 matchs arbitrés

22 cartons jaunes distribués

0 carton rouge distribué

0 penalty désigné