L’ASSE accueil le Stade Lavallois MFC ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 2. Les infos à retenir avant la rencontre.

Les infos pratiques de la rencontre

Samedi 7 novembre

Coup d’envoi à 20h00

Stade Geoffroy Guichard

Diffuseur : beIN Sports 1

Replay : disponible sur la chaîne de la ligue ou du diffuseur après la rencontre

Les enjeux d’ASSE – Stade Lavallois MFC

Toujours leader du championnat, l’ASSE (25 points) ne comptabilise plus qu’une unité d’avance sur Montpellier (24 points). Une victoire contre Lavallois semble désormais obligatoire, une semaine après avoir concédé les trois points à Guingamp au terme d’une prestation difficile (3-0). Les hommes de Ian Cathro doivent conforter leur première place avant de défier Reims (21 novembre) puis Nancy (5 décembre).

La tâche s’annonce plus difficile pour Laval. Venus à bout de Boulogne samedi dernier (1-0), les Tangos n’avaient plus connus la défaite depuis 8 journées. Le nouvel entraîneur du Stade Lavallois compose depuis le début de saison avec une défense friable (21 buts encaissés). La déplacement à Geoffroy-Guichard a tout d’un match bonus.

# Équipe MJ V N D BP BC Diff. Pts 1 ASSE ASSE 11 8 1 2 23 11 +12 25 2 Nancy 12 8 1 3 17 9 +8 25 3 Montpellier 12 7 3 2 18 9 +9 24 4 Reims 12 5 6 1 24 15 +9 21 5 Pau 11 6 2 3 16 11 +5 20

L’arbitre de la rencontre :

Le bilan de Karim Abed sur la saison 2026 – 2027 de Ligue 2 : 5 matchs arbitrés

5 cartons jaunes distribués

1 carton rouge distribué

1 penalty désigné

Karim Abed a été désigné pour diriger les débats ce samedi. L’arbitre de 37 ans n’a toujours pas croisé les Verts en ce début de saison. Mais la dernière opposition sous ses ordres s’est soldée par une victoire de l’ASSE contre Clermont, avec une réalisation d’Augustine Baokye (1-0, 55e). Sous ses ordres, les Stéphanois comptent 54 % de victoires (11 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites). Côté Tangos, le bilan est moins favorable. Laval, qui ne compte que trois victoires sous son sifflet, a même déjà croisé sa route depuis le début de saison. Contre Grenoble puis Pau, ils se sont systématiquement inclinés (0-3 puis 3-2). ►

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