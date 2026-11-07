L’ASSE accueil le Stade Lavallois MFC ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 2. Les infos à retenir avant la rencontre.
Les infos pratiques de la rencontre
- Samedi 7 novembre
- Coup d’envoi à 20h00
- Stade Geoffroy Guichard
- Diffuseur : beIN Sports 1
- Replay : disponible sur la chaîne de la ligue ou du diffuseur après la rencontre
Les enjeux d’ASSE – Stade Lavallois MFC
Toujours leader du championnat, l’ASSE (25 points) ne comptabilise plus qu’une unité d’avance sur Montpellier (24 points). Une victoire contre Lavallois semble désormais obligatoire, une semaine après avoir concédé les trois points à Guingamp au terme d’une prestation difficile (3-0). Les hommes de Ian Cathro doivent conforter leur première place avant de défier Reims (21 novembre) puis Nancy (5 décembre).
La tâche s’annonce plus difficile pour Laval. Venus à bout de Boulogne samedi dernier (1-0), les Tangos n’avaient plus connus la défaite depuis 8 journées. Le nouvel entraîneur du Stade Lavallois compose depuis le début de saison avec une défense friable (21 buts encaissés). La déplacement à Geoffroy-Guichard a tout d’un match bonus.
|#
|Équipe
|MJ
|V
|N
|D
|BP
|BC
|Diff.
|Pts
|1
|ASSE ASSE
|11
|8
|1
|2
|23
|11
|+12
|25
|2
|Nancy
|12
|8
|1
|3
|17
|9
|+8
|25
|3
|Montpellier
|12
|7
|3
|2
|18
|9
|+9
|24
|4
|Reims
|12
|5
|6
|1
|24
|15
|+9
|21
|5
|Pau
|11
|6
|2
|3
|16
|11
|+5
|20
L’arbitre de la rencontre :
Le bilan de Karim Abed sur la saison 2026 – 2027 de Ligue 2 :
- 5 matchs arbitrés
- 5 cartons jaunes distribués
- 1 carton rouge distribué
- 1 penalty désigné