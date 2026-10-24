L’ASSE défie le FC Nantes ce samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. Un choc entre deux historiques du championnat de Ligue 1. Les infos à retenir avant la rencontre.

Les infos pratiques de la rencontre

Samedi 24 octobre

Coup d’envoi à 20h45

Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)

Diffuseur : beIN Sports 1

Replay : disponible sur la chaîne de la ligue ou du diffuseur après la rencontre

L’arbitre de la rencontre : l’ASSE toujours invaincue en Ligue 2 sous ses ordres

Gaël Angoula a été désigné par la Ligue pour diriger l’opposition. Il retrouvera l’ASSE pour la sixième fois, avec un bilan en demi-teinte. Lors de ses cinq premières sorties avec l’ASSE, le bilan est de deux victoires, un nul et une défaite.

Mais en Ligue 2, les Stéphanois ne se sont jamais inclinés sous ses ordres. Ils concédaient le nul à Grenoble en octobre 2022 (2-2), puis s’imposaient 1-0 à Boulogne en août 2025.

Sa dernière désignation remonte au 7 mars, à Red Star. Ce soir-là, les Verts s’étaient imposés 2-0, grâce à Pédro (65e) et Stassin (80e). Un cinquième succès de rang, qui les maintenait à deux points du leader troyen tout en creusant l’écart sur leurs poursuivants.

Le bilan de Gaël Angoula sur la saison 2026 – 27 de Ligue 2 : 5 matchs arbitrés

14 cartons jaunes distribués

0 carton rouge distribué

1 penalty désigné

Les enjeux de la rencontre

Une semaine après sa victoire étriquée à Bauer (0-1), l’ASSE défie le FC Nantes ce samedi. Ce choc, entre deux monuments du football français, a tout d’un piège pour les Verts. Les Canaris ont certes concédé la défaite contre Dunkerque (2-3). Mais la récente arrivée sur le banc de Grégory Poirier a relancé une dynamique jusqu’ici enrouée. Dans un chaudron bouillant, les hommes de Ian Cathro auront la lourde tâche de poursuivre leur bonne série. Toujours leader du championnat avec 4 points d’avance sur Montpellier, l’ASSE peut s’installer encore un peu plus confortablement en tête. De son côté, le FC Nantes a pour tâche de se remettre la tête à l’endroit. ►

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