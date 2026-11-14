Ancien gardien de l’ASSE, Issiaka Touré poursuit son ascension. À 22 ans, le portier d’Aubagne-Air Bel découvre le monde professionnel après plusieurs saisons compliquées. Une progression qui l’a même conduit jusqu’au banc de l’équipe de France Espoirs.

Le parcours d’Issiaka Touré n’a rien d’un long fleuve tranquille. Passé par le centre de formation de Toulouse puis celui de l’AS Saint-Étienne, le gardien de 22 ans a dû patienter avant de lancer véritablement sa carrière professionnelle. Désormais à Aubagne-Air Bel, en Ligue 3, il profite d’une nouvelle opportunité. Et son parcours lui a ouvert les portes de la sélection Espoirs, une belle récompense après plusieurs années d’attente.

Issiaka Touré, un passage marquant à l’ASSE

Issiaka Touré aurait pu prendre une autre direction. Avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne, le jeune gardien était notamment proche de Valenciennes. Mais la situation du club nordiste, entre relégation en National et changement de propriétaire, a retardé les discussions.

Les circonstances ont finalement joué en faveur des Verts. À l’époque, l’ASSE avait perdu plusieurs gardiens, dont Noah Raveyre, parti rejoindre l’AC Milan. Une opportunité s’est alors présentée pour Touré, qui avait seulement 18 ans.

Le jeune portier a rapidement convaincu le club stéphanois. Six mois après son arrivée, il signait son premier contrat professionnel. Une étape importante dans sa carrière, même s’il occupait alors le rôle de troisième gardien.

Il a malgré tout pu découvrir le groupe professionnel et participer à plusieurs rassemblements avec les joueurs de l’équipe première. Une expérience précieuse pour celui qui avait connu des périodes bien plus difficiles auparavant.

Un départ de l’ASSE pour retrouver du temps de jeu

À l’été 2026, Issiaka Touré a choisi de quitter Saint-Étienne pour rejoindre Aubagne-Air Bel. À un an de la fin de son contrat, le gardien souhaitait avant tout franchir un cap dans sa carrière.

Son objectif était clair : jouer au niveau professionnel. Peu importait finalement le championnat. « À mon âge, le plus important est de jouer en pro, peu importe le niveau », explique-t-il dans l’Equipe.

Un choix qui comportait forcément une part de risque. Aubagne dispute seulement sa deuxième saison en Ligue 3 et dispose de moyens limités. La situation sportive n’est d’ailleurs pas idéale. Le club occupe la 17e place sur 18 au moment de l’entretien.

Mais le gardien ne regrette pas son choix. Il reconnaît avoir reçu une véritable marque de confiance de la part de ses dirigeants. Après trois ou quatre années avec peu de temps de jeu, il mesure l’importance de cette opportunité.

Il espère désormais participer au redressement de son équipe. « On est une équipe jeune et je ne doute pas que quand la machine se mettra en route, ça se passera bien », assure-t-il.

Ali Ahamada, un renfort précieux pour Issiaka Touré

À Aubagne, Issiaka Touré peut également compter sur un coéquipier expérimenté. Le club a notamment accueilli Ali Ahamada, ancien gardien de Toulouse et de Bastia, âgé de 35 ans.

Un renfort qui apporte beaucoup au jeune portier. Touré apprécie particulièrement son expérience et sa capacité à accompagner les autres gardiens au quotidien.

« Il est d’une grande aide, il a toujours le bon mot. Il est fort encore », raconte-t-il avec humour.

L’ancien international comorien pousse notamment les jeunes à se dépasser. Une présence importante dans un vestiaire où l’expérience manque parfois.

Une première récompense avec les Espoirs français

Mais la belle surprise du parcours d’Issiaka Touré se trouve ailleurs. Quelques semaines seulement après avoir véritablement lancé sa carrière professionnelle, le gardien a rejoint le groupe de l’équipe de France Espoirs.

Il est notamment présent dans le groupe qui affronte l’Italie ce vendredi à Laval, à 18h30, dans le cadre d’un match amical. Une situation particulièrement rare pour un joueur qui évoluait encore récemment dans les divisions inférieures.

Pour l’ancien Stéphanois, cette convocation représente une nouvelle étape. Son passage à l’ASSE lui avait permis de signer professionnel, mais il lui manquait encore cette expérience du haut niveau.

À 22 ans, Issiaka Touré est désormais confronté à une nouvelle réalité. Son aventure à Aubagne lui offre enfin la possibilité de jouer régulièrement chez les professionnels. Et ses performances lui ouvrent déjà des portes inattendues.