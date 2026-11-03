Ancien milieu de terrain de l’ASSE, Bryan Dabo s’est livré dans un podcast chez Addict’O Sport. L’occasion de revenir sur son arrivée dans le Forez, ses relations parfois compliquées avec Christophe Galtier, ses souvenirs européens et les joueurs qui l’ont marqué chez les Verts. L’ancien Stéphanois a également raconté une anecdote surprenante autour d’un transfert avorté à l’OM.

Avant de rejoindre l’ASSE, Bryan Dabo aurait pu prendre une tout autre direction. Alors que son transfert à Marseille semblait presque bouclé, le milieu de terrain a finalement posé ses valises dans le Forez à l’été 2016. Dans un entretien avec Addict’O Sport, il est revenu sans détour sur cette période et sur une aventure stéphanoise qui lui a laissé des souvenirs contrastés.

Bryan Dabo raconte son transfert avorté à l’OM

C’est une anecdote assez incroyable que Bryan Dabo a racontée dans le podcast. Alors qu’il profite de vacances à Marbella avec plusieurs joueurs, dont Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa, il découvre par la presse qu’il aurait signé à l’Olympique de Marseille.

« Je suis dans ma chambre, je me réveille et, là, on me dit : « T’as signé à l’OM ! » Je te jure ! », raconte-t-il.

Surpris par les nombreuses notifications reçues sur son téléphone, l’ancien Stéphanois ne comprend pas immédiatement la situation. Il décide alors d’appeler son père pour obtenir des explications. Mais la nouvelle est fausse. Les négociations existent bien, mais aucun accord définitif n’a été trouvé.

« Bien sûr, il y avait des pourparlers. On était en train de négocier. Comme on négociait aussi avec Saint-Étienne. Mais rien n’était décidé », précise-t-il.

Marseille représentait pourtant une véritable opportunité. Bryan Dabo ne cache d’ailleurs pas son attachement au club phocéen. « Ça aurait été un rêve de signer à Marseille. C’était pratiquement fait. »

Finalement, l’arrivée d’une nouvelle propriétaire à l’OM aurait changé la donne. Le milieu de terrain explique avoir ressenti certaines hésitations autour de son recrutement. De son côté, Christophe Galtier s’était montré beaucoup plus convaincant. Deux ou trois échanges avec le technicien avaient suffi pour faire avancer le dossier stéphanois.

Christophe Galtier a mis Bryan Dabo à l’épreuve

L’arrivée de Bryan Dabo à Saint-Étienne se déroule d’abord très bien. Le joueur découvre un groupe de qualité et une ambiance qui le séduit rapidement. Mais les premières difficultés ne tardent pas à arriver.

Lors du dernier match de préparation, le milieu de terrain se retrouve sur le banc alors qu’il avait jusque-là débuté toutes les rencontres. Une décision qui le marque.

Il reconnaît aujourd’hui qu’il avait peut-être pris ses aises après son arrivée, notamment parce qu’il était le plus gros transfert du club. Pour lui, Christophe Galtier voulait lui faire comprendre qu’il ne bénéficierait d’aucun traitement de faveur.

« Lui, il a peut-être voulu me faire passer un message : « Écoute, ici, tu passes un cap. Si tu me donnes un mauvais ressenti, je peux très bien te mettre sur le banc. » »

La suite est pourtant prometteuse. Bryan Dabo travaille dur à l’entraînement et retrouve rapidement une place de titulaire. Mais une blessure à la cheville contre l’AEK Athènes vient freiner son élan.

Une blessure qui a bouleversé son aventure stéphanoise

Le milieu de terrain devait initialement manquer entre un mois et demi et deux mois de compétition. Mais il décide de revenir beaucoup trop rapidement. Une erreur qu’il reconnaît volontiers avec le recul.

« Si j’ai un conseil à donner aux jeunes, c’est simple : ne revenez jamais trop tôt. »

Bryan Dabo explique avoir souffert pendant plusieurs mois. Le froid stéphanois n’arrangeait rien. Certains matins, il lui était même impossible de poser le pied au sol.

Mais la peur de perdre sa place prend le dessus. Il continue de jouer malgré les douleurs et accepte même de dépanner en défense centrale lorsque l’effectif est décimé par les blessures.

La relation avec Christophe Galtier devient ensuite plus compliquée. Le joueur enchaîne plusieurs rencontres sur le banc sans réellement comprendre les raisons de cette situation.

Il finit par demander des explications à son entraîneur. La réponse du technicien le marque encore aujourd’hui : « C’est maintenant que tu te réveilles ? »

Avec le recul, Bryan Dabo comprend que Galtier cherchait peut-être à tester sa réaction. Une manière de mesurer son implication et sa capacité à accepter la concurrence.

Il garde néanmoins une certaine estime pour son ancien entraîneur, qu’il décrit comme un homme « pragmatique ». Il estime notamment que Galtier arrivait au bout de son aventure stéphanoise après huit ou neuf années au club.

Anderlecht, Manchester United : des souvenirs européens forts

Malgré une relation parfois compliquée avec Christophe Galtier, Bryan Dabo conserve de très bons souvenirs de son passage à l’ASSE. Et un match revient immédiatement lorsqu’on l’interroge sur sa meilleure expérience : la remontada face à Anderlecht en Ligue Europa.

Menés 2-0, les Stéphanois parviennent à renverser la rencontre pour finalement s’imposer 3-2.

L’ancien milieu de terrain se souvient particulièrement du discours de son entraîneur à la pause.

« À la mi-temps, je te jure, Galtier nous dit : « Les gars, en vrai, on peut gagner 3-2. » »

Un message qui semble immédiatement convaincre le vestiaire. Les Verts finissent par réaliser une remontée spectaculaire.

Bryan Dabo évoque également avec plaisir la double confrontation face à Manchester United et Zlatan Ibrahimovic. Une autre expérience marquante de son aventure européenne avec Saint-Étienne.

Il se souvient aussi de l’arrivée d’Oscar Garcia, qui lui a permis de progresser sur le plan tactique. L’ancien entraîneur stéphanois lui a notamment beaucoup appris sur la possession, les déplacements et l’orientation du corps.

Loïc Perrin, le meilleur joueur qu’il a côtoyé à l’ASSE

Enfin, Bryan Dabo a été interrogé sur le meilleur joueur qu’il a vu évoluer sous le maillot vert. Sa réponse ne laisse aucune place au doute.

« Franchement, sans hésitation : Loïc Perrin. »

Très proche de l’ancien capitaine stéphanois, il ne tarit pas d’éloges à son sujet. Il insiste autant sur ses qualités techniques que sur son intelligence de jeu et son leadership.

« Pour moi, c’est un monstre. Il est intelligent, il est bon techniquement, il est bon dans la relance. »

Il souligne également sa capacité à répondre présent dans les moments difficiles et son courage lorsqu’il fallait jouer malgré les blessures.

Autre souvenir évoqué : son doublé inscrit contre Amiens. Une rencontre particulière pour Bryan Dabo, qui avait alors découvert un certain Tanguy Ndombele.

« Il m’avait choqué, ce match-là. Nous, on gagne 3-0. Et moi, dans ma tête, je rentre dans le vestiaire en me disant : « Il est trop fort. Trop, trop fort. » »

L’ancien Stéphanois termine également son passage sur les souvenirs de Geoffroy-Guichard. Pour lui, le Chaudron fait partie des trois meilleurs stades de France. Une déclaration qui devrait faire plaisir aux supporters stéphanois.

Un témoignage riche qui permet de mieux comprendre les coulisses de son passage dans le Forez, entre ambitions, blessures, rapports humains et grandes soirées européennes.