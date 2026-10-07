Le marathon de fin d’année se poursuit pour l’ASSE. Après un mois de novembre bien chargé, marqué notamment par le choc face au Stade de Reims en Champagne, les Verts vont devoir rapidement basculer d’une compétition à l’autre dans ce calendrier hivernal particulièrement rythmé.

Avant de se projeter sur les joutes de la Ligue 2, les hommes d’Ian Cathro auront un autre devoir à accomplir. Dans la foulée du déplacement à Reims, l’actualité stéphanoise sera en effet marquée par le 8ème tour de la Coupe de France, programmé une semaine plus tard (le week-end des 28 et 29 novembre).

Une étape charnière dans la doyenne des compétitions pour tenter de valider son ticket vers les 32es de finale et l’entrée en lice des clubs de l’élite, tout en maintenant l’effectif sous pression avant d’aborder les dernières lignes droites de la phase aller.

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La réception de Nancy pour lancer décembre

Une fois cette parenthèse nationale refermée, les Verts effectueront leur grand retour aux affaires courantes devant leur public. Et l’affiche s’annonce belle pour cette reprise de décembre, avec la venue d’un club historique du football français : l’AS Nancy Lorraine.

Pour cette 14ᵉ journée de championnat, la réception des Chardons à Geoffroy-Guichard aura tout du match piège face à une formation lorraine toujours accrocheuse. Devant un Peuple Vert bien décidé à braver les températures hivernales, Saint-Étienne devra s’imposer pour consolider son rang au classement avant d’amorcer le sprint final de la fin d’année.

ASSE – ASNL est fixé

Pour ne rien rater de cette rencontre à la maison, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et le diffuseur ont acté le calendrier officiel.

Le retour de la Ligue 2 est officiellement fixé au samedi 5 décembre à 20h face à l’AS Nancy Lorraine, un rendez-vous qui sera retransmis en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS.

Programmation complète de la 14ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 4 décembre 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Dijon FCO – FC Sochaux-Montbéliard

Grenoble Foot 38 – EA Guingamp

Clermont Foot 63 – FC Metz

FC Annecy – Stade Lavallois MFC

US Boulogne CO – Pau FC

Samedi 5 décembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – FC Nantes

Samedi 5 décembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 3

USL Dunkerque – Red Star FC

Samedi 5 décembre 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

ASSE – AS Nancy-Lorraine

Lundi 7 décembre 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Rodez Aveyron Football – Stade de Reims