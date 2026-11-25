L’ASSE entamera la seconde moitié de son championnat par un déplacement sur la pelouse du Clermont Foot. Vainqueurs avec autorité à l’aller, les Verts retrouvent l’Auvergne pour un match marqué notamment par le duel fratricide entre Abdellah et Adam Baalal.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) et les diffuseurs ont acté ce rendez-vous de la dix-huitième journée. La rencontre entre le Clermont Foot et l’ASSE est officiellement fixée au samedi 23 janvier 2027 à 20h, une affiche à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN SPORTS.

La programmation de la 18ème journée ! 😎 https://t.co/AasZF6yTeA — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) November 25, 2026

L’ASSE lancera sa phase retour en Auvergne

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le collectif stéphanois. Pour lancer cette phase retour, les hommes du Forez prennent la direction du stade Gabriel-Montpied. Face aux Auvergnats, l’ASSE retrouve un adversaire qui lui avait souri lors de la seconde journée de l’exercice, grâce à un succès maîtrisé 3-1 dans un Chaudron conquérant.

Après des semaines sans gagner en Ligue 2, Clermont devra aborder cette manche retour avec un couteau entre les dents. En quête du maintien, les Auvergnats auront besoin de points et surtout de victoires pour espérer sortir de la Zone Rouge. Pour les Verts, la mission s’annoncera tout aussi corsée. Les Stéphanois devront confirmer les bonnes choses vues lors de la première partie de saison pour filière tout droit vers la Ligue 1.

Choc fratricide entre Abdellah et Adam Baalal

Au-delà de l’enjeu comptable, cette affiche en terre auvergnate portera une saveur très particulière, presque intime, sur le rectangle vert. Le match sera en effet le théâtre d’une opposition familiale aussi rare qu’excitante.

D’un côté, Abdellah Baalal portera les couleurs du Clermont Foot, de l’autre, son frère Adam Baalal, talentueux milieu de l’ASSE, cherchera à gagner du temps de jeu d’ici ce déplacement pour battre son frère sur le terrain. Aperçu en début de saison, le jeune milieu marocain bénéficie d’un peu moins de temps de jeu sous les ordres d’Ian Cathro.

Une opposition directe entre les deux frères qui promet de l’engagement et beaucoup d’émotions sur la pelouse auvergnate.