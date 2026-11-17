L’ASSE s’apprête à disputer sa première rencontre de la saison à domicile en Coupe de France Crédit Agricole. À l’occasion de la réception du FC Villefranche-Beaujolais le week-end des 28 et 29 novembre prochains, le club stéphanois a dévoilé les modalités de sa billetterie avec un tarif unique.

Après avoir lancé leur parcours de manière poussive face à Rumilly Vallières, les Verts vont retrouver le stade Geoffroy-Guichard en Coupe de France. Si la date définitive et l’horaire précis du coup d’envoi restent encore à confirmer par la fédération, la billetterie officielle ouvre ses portes dès ce début de semaine pour permettre au peuple vert de remplir le Chaudron.

Pour cette affiche régionale face au club du Rhône, l’ASSE a décidé de proposer l’accès au stade au tarif unique de 10 euros sur sa billetterie en ligne. Les supporters qui préféreront se rendre directement aux guichets du stade devront quant à eux s’acquitter d’un supplément de 2 euros par place.

Priorité aux abonnés et cas particulier pour le Kop Nord, fermé pour ASSE – FCVB

La vente de places pour ASSE – FCVB a débuté ce lundi 16 et ce mardi 17 novembre à partir de 9h avec une priorité aux abonnés.

Les abonnés Club 12ème Homme situés en dehors du Kop Nord n’ont aucune manipulation à effectuer puisque leur place est directement incluse dans leur titre d’accès habituel.

En revanche, en raison de la fermeture de la tribune Charles-Paret suite aux sanctions de la LFP, les abonnés Club 12ème Homme du Kop Nord vont recevoir un mail contenant un lien leur permettant de se replacer dans le Stade. Ils auront jusqu’à ce mercredi 18 novembre à 23h59 pour réserver leur place gratuite sur la billeterie de l’ASSE.

De leur côté, les abonnés simples doivent se connecter sur leur espace personnel en ligne pour valider, ou non, leur venue. Leur siège habituel leur est réservé et doit être réglé dans la rubrique « Mon Compte », puis « Mes commandes », avant la date limite du mercredi 18 novembre à 23h59.

Une fois cette première phase achevée, les “membres ASSE” prendront le relais. Leur priorité d’achat ouvrira ce mercredi 18 novembre à partir de 9h sur les canaux officiels.

Ouverture au grand public prévue jeudi

L’ensemble des supporters stéphanois pourra ensuite accéder à la billetterie lors de l’ouverture au grand public, programmée ce jeudi 19 novembre dès 9h. Les billets seront accessibles aussi bien sur la plateforme en ligne qu’aux guichets du stade.

Pour les abonnés qui ne pourraient finalement pas assister à l’affiche, la bourse d’échange de l’ASSE ouvrira ses portes le mardi de la semaine du match à 14h.