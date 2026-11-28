Samedi à 19h, l’ASSE s’apprête à recevoir Villefranche Beaujolais pour le 8e tour de la Coupe de France. Voici tout ce qu’il faut savoir à quelques heures de cette rencontre.

Une semaine avant d’affronter son dauphin de Ligue 2 (Nancy), l’ASSE va disputer un autre match à Geoffroy-Guichard. Pensionnaire de Ligue 3, Villefranche, actuellement en difficulté en championnat, espère poursuivre son parcours et sa dynamique en Coupe de France. Les Rhodaniens rêvent d’être la première équipe à faire tomber l’ASSE dans le Chaudron cette saison.

Un arbitre méconnu de l’ASSE

C’est Thomas Vincent, un jeune arbitre de 26 ans, qui sera au sifflet de cette rencontre de Coupe de France. Il n’a jamais dirigé la moindre rencontre de l’ASSE. En revanche, lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026, il a déjà arbitré à trois reprises Villefranche Beaujolais en troisième division, pour un bilan de deux défaites et une victoire.

Cet arbitre grimpe les échelons. Présent en Ligue 3 lors de la troisième journée, il a ensuite officié à six reprises en Ligue 2 cette saison. Son dernier match était d’ailleurs Laval – MHSC (1-0), disputé le 21 novembre dernier.

Où voir la rencontre de Coupe de France ?

C’est la question que tout le monde se pose. En effet, le tour précédent face à Rumilly-Vallières n’était pas accessible sur beIN Sports (qui diffusera la compétition à partir des 32es de finale) ni sur France TV.

L’ASSE avait alors obtenu l’autorisation de diffuser la rencontre sur sa chaîne YouTube. Le match était également à suivre sur TL7. Bonne nouvelle : ce sera de nouveau le cas ce samedi à 19h ! Cette rencontre sera aussi disponible sur la plateforme de France TV.

Villefranche sur une mauvaise dynamique

Si tout roule en Coupe de France, les choses sont en revanche plus compliquées en championnat de Ligue 3. Les Rhodaniens sont avant-derniers du classement et possèdent la pire défense avec 30 buts concédés.

Vainqueurs face à Paray-le-Monial (3-0) lors du tour précédent de Coupe de France, ils vont cette fois-ci défier un adversaire d’un tout autre calibre ! La rencontre se jouera à Geoffroy-Guichard, privé encore une fois de son Kop Nord.