Confrontée à des tensions internes et des désaccords financiers, la sélection du Ghana a officialisé l’annulation de son match amical face au Maroc. Une décision radicale. Cela permet à Augustine Boakye de regagner Saint-Étienne plus tôt que prévu pour se concentrer sur la Ligue 2.

La trêve internationale prend une tournure inattendue pour Augustine Boakye. Alors que le Ghana devait poursuivre son rassemblement avec une rencontre amicale de prestige face au Maroc à Tanger, le rendez-vous n’aura finalement pas lieu. La Fédération ghanéenne de football (GFA) a confirmé l’annulation de la partie. Cela met un terme prématuré au séjour des Black Stars.

Retour précoce à l’Étrat pour Boakye

Sur le papier, le communiqué officiel de la GFA évoque une décision prise à la suite de consultations entre les deux fédérations. En coulisses, la réalité s’avère plus agitée. Une partie des cadres de l’effectif aurait refusé d’effectuer le voyage au Maroc en raison de primes de match non versées. Face à ce blocage et aux tensions entourant le groupe, la sélection ghanéenne a préféré libérer l’ensemble de ses joueurs.

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Pour l’AS Saint-Étienne, ce contretemps administratif constitue un atout appréciable. L’attaquant des Verts évite ainsi un déplacement supplémentaire. Augustine Boakye va sans doute réintégrer le centre sportif de l’Étrat dès cette semaine. Il aura donc une charge athlétique amoindrie et un temps de préparation optimal avant la réception de Rodez.

Un climat pesant en sélection ghanéenne

Entré en jeu lors de la lourde défaite concédée mardi face à la Gambie (2-4), le numéro 20 stéphanois laisse derrière lui une sélection en pleine crise sportive. Derniers de leur poule de qualification pour la CAN 2027 avec zéro point au compteur, les Black Stars traversent une période délicate. Celle-ci est marquée par une série de huit matchs consécutifs sans la moindre victoire.

C’est donc dans un cadre stéphanois plus serein que Boakye va pouvoir se replonger. L’objectif sera de mettre ses qualités au service du collectif mené par Ian Cathro. Prochain rendez-vous le 10 octobre face à Rodez ! A cette occasion, Geoffroy-Guichard devrait encore être complet.