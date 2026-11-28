Baptiste Chassagne sera l’un des hommes à suivre ce week-end sur la SaintéLyon. Le traileur de 33 ans fait partie des favoris de cette édition 2026. Mais au-delà de ses performances sportives, il partage une autre passion avec des milliers de Ligériens : l’AS Saint-Étienne. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il raconte son attachement aux Verts et évoque notamment un certain Juninho, qui lui a laissé quelques mauvais souvenirs…

Pour Baptiste Chassagne, le choix entre Lyon et Saint-Étienne ne semble pas vraiment se poser. Interrogé par L’Équipe sur sa préférence entre les deux villes, le coureur répond sans hésiter : « Plutôt à Saint-Étienne. Pour les gens, pour les Stéphanois. »

« La puissance émotionnelle d’être un supporter stéphanois »

Son attachement au club dépasse largement le simple suivi des résultats. Il fréquente Geoffroy-Guichard depuis son enfance et décrit une sensation particulière lorsqu’il se retrouve au milieu des supporters. « Je pense qu’on ne se rend pas compte de la puissance émotionnelle que ça procure d’être un supporter stéphanois et de se sentir un parmi d’autres au sein du peuple vert. »

Un sentiment qu’il connaît bien. En octobre 2025, le traileur avait notamment remporté la Diagonale des Fous. Une performance que Peuple Vert avait racontée, en revenant aussi sur son histoire.

Juninho, un souvenir douloureux pour le supporter des Verts

L’entretien réserve également une séquence plus savoureuse. Invité à choisir entre Michel Platini et Juninho, l’ancien Lyonnais ne se défile pas : il préfère le Brésilien. Un choix qui ne l’empêche pas de reconnaître les dégâts causés par l’ancien maître à jouer de l’OL.

« Je reste objectif, je trouve que c’est un joueur qui était très élégant. À la fois le joueur mais aussi l’homme. Tu ne peux qu’être admiratif de ses coups francs, même si franchement il a mis des lucarnes qui m’ont fait, en tant que supporter stéphanois, très mal. »

Une déclaration qui parlera forcément aux supporters de l’ASSE. Juninho a longtemps été l’un des grands artisans de la domination lyonnaise dans les derbies. Ses coups francs restent parmi les souvenirs marquants de cette période pour les supporters stéphanois.

Un favori sur la ligne de départ de la SaintéLyon

Le week-end de Baptiste Chassagne ne se résumera toutefois pas au football. Le Stéphanois figure parmi les grands favoris de la SaintéLyon, dont le départ du parcours de 80 kilomètres sera donné samedi 28 novembre à 23h30 depuis Saint-Étienne. L’arrivée est prévue à Lyon, après 2 500 mètres de dénivelé positif.

Le traileur arrive avec de solides références. Vainqueur de la Diagonale des Fous en 2025, il a également terminé deuxième de l’UTMB en 2026. Il connaît bien la SaintéLyon, avec deux troisièmes places en 2022 et 2023. Sa deuxième place sur l’UTMB cet été avait d’ailleurs été accompagnée d’un magnifique soutien du Peuple Vert sur les sentiers alpins.

Entre les deux villes, Baptiste Chassagne a donc un défi de taille à relever. Et s’il espère inscrire enfin la SaintéLyon à son palmarès, il sait déjà que son cœur, lui, penche du côté stéphanois.