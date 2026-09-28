L’ASSE va profiter de la trêve internationale pour affronter le FC Sion ce vendredi à L’Étrat. Un match amical qui arrive dans un contexte très particulier pour Ian Cathro. Privé de nombreux internationaux et de plusieurs blessés, l’entraîneur stéphanois va devoir largement puiser dans le réservoir de jeunes du club. Avec une question : à quoi pourrait ressembler le onze des Verts ?

L’ASSE ne restera pas trois semaines sans jouer. Les Verts ont rendez-vous avec le FC Sion vendredi 2 octobre à 11 heures au stade Aimé-Jacquet de L’Étrat. Une rencontre disputée à huis clos et confirmée par le club suisse sur son site officiel. Pour Ian Cathro, l’objectif sera de maintenir son groupe dans le rythme avant la reprise du championnat avec la reception de Rodez. Mais composer son équipe s’annonce particulièrement délicat.

Une cascade d’absents côté stéphanois

Cette trêve internationale vide une bonne partie du vestiaire stéphanois. Aron Csongvai, Ben Old, Sohaib Nair, Kevin Pedro, Irvin Cardona, Tamar Svetlin, Mamour Ndiaye, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye sont concernés par les différentes échéances internationales.

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Plusieurs jeunes sont également partis avec leurs sélections. Nathan Kasia est avec la France U18. Adam Baalal et Nadir El Jamali ont été appelés respectivement avec le Maroc U20 et la France U20. Oussama Benkou est lui concerné par l’Algérie U20.

Une saignée qui touche toutes les lignes. Pour mesurer l’ampleur du problème, neuf des onze titulaires alignés lors du dernier déplacement à Metz font partie des joueurs internationaux annoncés absents pour cet amical. Seuls Gautier Larsonneur et Maxime Bernauer échappent à cette liste.

À cela viennent s’ajouter Julien Le Cardinal et Mahmoud Jaber, indisponibles sur blessure.

Dans l’effectif professionnel, les possibilités deviennent donc très limitées. Gautier Larsonneur et Lucas Lavallée sont disponibles dans les buts. Chico Lamba et João Ferreira restent des solutions en défense. Maxime Bernauer, Paul Eymard et Jakob Breum peuvent occuper l’entrejeu, tandis que Thierno Ballo et Joshua Duffus représentent les principales options offensives.

L’ASSE obligée de miser sur ses jeunes

Le casse-tête ne s’arrête pas là. L’équipe réserve et les U19 ont également des compétitions officielles à disputer ce week-end.

Le staff devra donc trouver le bon équilibre. Renforcer les professionnels sans totalement déshabiller les équipes de la formation.

Plusieurs jeunes devraient malgré tout avoir leur chance face au FC Sion. Marten Paalberg fait partie des joueurs susceptibles d’être conviés. Gueye Mourtada, Lamine Sonko, Mehdy Lutin, Lucas Reynaud ou encore Etienne Mendy pourraient également compléter le groupe.

Noah Moulin, blessé, ne pourra en revanche pas participer. À voir si Modibo Sissoko sera remis de ses pépins physiques également. Aussi, Lassana Traoré sera absent !

Cette rencontre offrira ainsi une belle exposition à plusieurs joueurs récemment intégrés au projet stéphanois par la cellule chargée de la post-formation. Un test grandeur nature face à une équipe du FC Sion habituée au niveau professionnel.

Ian Cathro avait d’ailleurs déjà largement fait tourner lors de la préparation estivale. Face à Biel-Bienne, deux équipes stéphanoises presque totalement différentes avaient disputé chacune une mi-temps. La gestion du temps de jeu devrait une nouvelle fois constituer l’un des enjeux de cette rencontre.

Quel onze de l’ASSE face au FC Sion ?

Dans ces conditions, imaginer une composition reste forcément hypothétique. Une chose paraît toutefois probable : les changements seront nombreux au cours de la partie.

Ian Cathro pourrait débuter avec une ossature composée des professionnels disponibles avant d’ouvrir progressivement la porte aux plus jeunes.

Un onze pourrait ainsi s’articuler autour de Larsonneur – Ferreira, Lamba, Gueye Mourtada, Lengue – Bernauer, Eymard, Breum, Ballo – Duffus, Paalberg.

La disposition exacte dépendra évidemment des différents temps de jeu et surtout de la gestion des temps de jeu en fonction des rencontres de la réserve et des U19.

Le résultat passera probablement au second plan. L’enjeu sera ailleurs : maintenir les cadres disponibles en condition, donner du rythme aux joueurs moins utilisés et observer les jeunes dans un contexte plus exigeant.

Avec autant d’absences, cette rencontre contre Sion va surtout offrir à Ian Cathro une occasion rare. Celle de tester en profondeur le réservoir stéphanois et, peut-être, de découvrir quelques nouvelles solutions avant le retour de la Ligue 2.