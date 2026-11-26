Avant le 8e tour de Coupe de France face à l’ASSE, Hakim Malek, entraîneur de Villefranche, a affiché un discours honnête et transparent. Conscient de l’écart entre les deux équipes, le technicien refuse toutefois de faire de ce déplacement dans le Chaudron un événement paralysant pour ses joueurs.

Le rendez-vous s’annonce particulier pour Villefranche. Samedi, le club caladois découvrira l’ambiance de Geoffroy-Guichard à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France. Face à l’AS Saint-Étienne, les hommes d’Hakim Malek auront un défi de taille à relever. Mais pas question de se présenter dans le Chaudron avec la peur au ventre. Le discours du coach est clair : son équipe devra jouer pleinement sa chance, comme évoqué en conférence de presse.

Hakim Malek reconnaît la supériorité de l’ASSE

Devant la presse, Hakim Malek n’a pas cherché à minimiser la difficulté qui attend son équipe. Le technicien connaît la valeur de l’adversaire et n’a pas hésité à placer les Verts très haut dans la hiérarchie du football français.

« On joue contre la meilleure équipe de Ligue 2 qui est une équipe de Ligue 1 pour moi », a-t-il notamment expliqué.

L’entraîneur de Villefranche va même plus loin dans son analyse. Il estime que l’ASSE dispose d’un effectif et d’un encadrement technique dignes de l’élite. Il a également salué le travail réalisé par le staff stéphanois.

« C’est une équipe qui sera assurément, à moins d’une catastrophe en Ligue 1, qui a un super entraîneur, qui bosse super bien avec de très bons joueurs », poursuit-il.

Un constat lucide qui témoigne du respect accordé aux Stéphanois. Le coach caladois n’oublie pas non plus le contexte particulier de cette rencontre. Geoffroy-Guichard reste un stade mythique, tout comme l’histoire de l’AS Saint-Étienne.

Pour autant, cette reconnaissance ne doit pas se transformer en complexe d’infériorité. C’est précisément le message qu’Hakim Malek souhaite faire passer à son groupe avant ce rendez-vous.

Villefranche veut jouer sans complexe dans le Chaudron

Pour Hakim Malek, l’approche de cette rencontre est finalement assez simple. Malgré le prestige de l’adversaire et l’ambiance attendue à Geoffroy-Guichard, ses joueurs devront se concentrer sur le terrain.

« Comment tu ne peux pas attaquer ce match décomplexé quand tu es joueur ? », interroge-t-il.

Le technicien refuse notamment que ses joueurs se laissent impressionner par l’environnement stéphanois. Il ne veut pas voir son équipe arriver avec le « trouillomètre », mais plutôt avec l’envie de défendre ses chances.

Le message est limpide : Villefranche connaît la difficulté de la mission, mais ne compte pas renoncer avant même le coup d’envoi.

L’entraîneur a également rappelé ce qui fait le charme de la Coupe de France. Dans cette compétition, chaque équipe doit pouvoir défendre ses chances avec ses propres armes. Il a notamment pris l’exemple des précédents adversaires de Villefranche, Domarin et Paray, qui ont eux aussi abordé leurs rencontres avec beaucoup d’engagement.

« Tu devras jouer comme un match de Coupe de France, comme Domarin a joué contre nous avec toutes ses armes. Comme Paray avec toutes ses armes : un maximum d’engagement, le maximum d’énergie et le maximum de concentration en y croyant au maximum », insiste-t-il.

Un discours qui résume parfaitement l’état d’esprit recherché par le coach caladois.

L’ASSE est prévenue : Villefranche veut croire à l’exploit

Si Hakim Malek reconnaît volontiers la supériorité stéphanoise sur le papier, il ne veut surtout pas que cette différence se retrouve dans l’investissement de ses joueurs. Le technicien sait que son équipe devra réaliser une très grosse prestation pour espérer inquiéter les Verts.

La recette annoncée repose sur trois ingrédients : l’engagement, l’énergie et la concentration. À cela s’ajoute une condition essentielle dans une compétition comme la Coupe de France : croire en ses chances jusqu’au bout.

L’ASSE partira évidemment avec le statut de favorite. Mais les Stéphanois devront se méfier d’une formation qui entend jouer sa carte à fond. Pour Villefranche, ce déplacement représente une occasion de se mesurer à un club historique dans un cadre exceptionnel.

Hakim Malek, lui, ne veut pas que ses joueurs se perdent dans le décor. Le Chaudron, le prestige de l’ASSE et l’écart entre les deux formations sont connus. Reste désormais à le démontrer sur la pelouse.