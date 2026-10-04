Comme l’ASSE (victoire 5-1 contre Sion), le Rodez Aveyron Football avait choisi de profiter de la trêve internationale pour disputer une rencontre amicale. Le prochain adversaire des Verts en Ligue 2 affrontait ce samedi l’Inter Club Escaldes, champion d’Andorre en titre et qualifié pour la phase de ligue de la Conference League.

La rencontre était programmée ce samedi 3 octobre à 15 heures au stade Paul-Lignon. Le RAF avait annoncé cette affiche quelques jours auparavant : « Avant la reprise du championnat, les Sang & Or affronteront dans un match de préparation l’Inter Escaldes, champion d’Andorre et qualifié pour la phase de ligue de l’UEFA Conference League. »

Quentin Braat de retour dans les buts

Cette rencontre amicale était particulièrement scrutée du côté ruthénois. Didier Santini attendait notamment le retour de son gardien numéro 1, Quentin Braat. Le portier de 29 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 à son poste. Son absence s’est forcément fait ressentir ces dernières semaines.

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Rodez présente actuellement la pire défense du championnat avec 16 buts encaissés. Une statistique qui prend une importance particulière avant le déplacement du RAF à Saint-Étienne, puisque les Ruthénois vont retrouver la meilleure attaque de Ligue 2 après la trêve internationale.

Quentin Braat n’avait plus disputé la moindre rencontre depuis le 14 août dernier. Le gardien s’était blessé lors de l’échauffement avant la rencontre entre Annecy et Rodez. Victime d’une lésion musculaire à un mollet, il avait depuis manqué l’ensemble des matchs disputés par son équipe.

Rodez s’impose avant de retrouver l’ASSE

Le gardien ruthénois a finalement effectué son retour ce samedi. Quentin Braat était même titularisé dans les buts de Rodez pour cette rencontre de préparation face à l’Inter Club Escaldes.

Une bonne nouvelle pour Didier Santini avant la reprise du championnat. D’autant que le RAF a également fait le plein de confiance sur le plan comptable. Les Sang & Or se sont imposés 2-0 face au champion d’Andorre.

Il aura toutefois fallu patienter jusqu’aux dernières minutes pour voir Rodez faire la différence. À la 85e minute, Essimi, à peine entré en jeu, a ouvert le score pour les Ruthénois. Quatre minutes plus tard, Nsona a inscrit le deuxième but du RAF et définitivement assuré le succès de son équipe.

Rodez se présentera donc face à l’ASSE avec une victoire en poche et surtout avec le retour de son gardien titulaire. Un élément important avant de retrouver le championnat de Ligue 2 et un déplacement qui s’annonce particulièrement attendu dans le Forez.