Auteur d’un mois particulièrement réussi sous le maillot de l’ASSE, Augustine Boakye figurait parmi les trois nommés pour le Trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 2. C’est finalement Yaya Fofana qui a décroché la récompense, privant l’attaquant ghanéen d’un premier sacre individuel en France.

Arrivé dans le Forez au cours de l’été 2024, Augustine Boakye réalise une entame de saison de très haute facture sous le maillot de l’ASSE. Désormais parfaitement adapté aux exigences du football français et responsabilisé par son entraîneur, l’international ghanéen de 25 ans a fait étalage de tout son talent au cours des dernières semaines.

Un mois de compétition marquant pour l’attaquant de l’ASSE

Impérial au sein de l’attaque stéphanoise au cours des dernières semaines, Augustine Boakye a franchi un palier sous les ordres d’Ian Cathro. Devenu un élément indispensable du collectif de l’ASSE, l’international ghanéen a pesé sur les défenses adverses en enchaînant les prestations abouties et en se montrant décisif au tableau d’affichage.

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Ses performances remarquées lui ont valu d’intégrer le trio final des nommés par l’UNFP aux côtés de Damien Durand (Red Star) et de Yaya Fofana. La régularité affichée par le Stéphanois et son influence grandissante dans le jeu ligérien laissaient espérer un dénouement favorable pour le peuple vert, désireux de voir son joueur récompensé.

Yaya Fofana rafle la mise devant Boakye

Au terme des votes des supporters et des observateurs, c’est finalement Yaya Fofana qui s’est imposé et a soulevé le trophée. Une issue serrée qui n’enlève rien à la belle dynamique d’Augustine Boakye, dont le niveau de jeu actuel confirme son acclimatation réussie au football français.

Si l’ASSE ne signe pas un nouveau succès individuel après le titre obtenu par Irvin Cardona au mois d’août, cette présence parmi les finalistes témoigne de la visibilité des cadres stéphanois aux avant-postes. Pour Augustine Boakye, cette nomination reste un signal fort de son changement de dimension sous le maillot de Saint-Étienne.