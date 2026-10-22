Avec huit rencontres disputées depuis le début de la saison, Zuriko Davitashvili s’est fait « voler la vedette » en ce début de saison. L’attaquant géorgien, auteur d’un but et de deux passes décisives, n’a débuté que trois rencontres en tant que titulaire. Retour sur son début de saison, plus compliqué qu’à l’accoutumée.

À la fin de la saison 2026/2027, Zuriko Davitashvili avait été récompensé lors de la remise des Prix UNFP. Auteur de 14 buts et après avoir délivré 5 passes décisives, le Géorgien avait remporté le titre de meilleur joueur de Ligue 2. Cette saison, l’ASSE a renforcé son secteur offensif avec deux arrivées : Jakob Breum ou encore Thierno Ballo. Le temps de jeu du Géorgien s’est quelque peu réduit, et son impact dans le jeu également.

Zuriko Davitashvili, victime de la concurrence ?

Si l’on regarde les joueurs les plus décisifs à l’ASSE cette saison, on remarque un fort impact du quatuor offensif le plus utilisé :

Irvin Cardona : 5 buts et 4 passes décisives

Thierno Ballo : 5 buts et 2 passes décisives

Augustine Boakye : 5 buts et 3 passes décisives

Jakob Breum : 2 buts et 5 passes décisives

La meilleure attaque de Ligue 2 est donc menée par ces quatre éléments en grande forme. Mais Ian Cathro sait très bien qu’il peut également s’appuyer sur Zuriko Davitashvili, resté après le mercato estival. Le coach de l’ASSE avait justement évoqué la situation du Géorgien il y a quelques semaines :

« Je dois apprendre à le connaître et je sais déjà que c’est une très bonne personne. Je suis heureux de travailler avec lui et qu’il soit resté à l’ASSE, je pense qu’il est heureux de travailler avec moi et ses collègues, parce qu’on peut le voir. Ce que je vois au quotidien, c’est un gars qui fait partie d’une équipe et qui est content de faire partie de cette équipe. Et tant qu’il sera avec nous, je serai très content. »

Davitashvili, vraiment un cran en dessous ?

Malade lors du match contre Rodez, Zuriko Davitashvili n’a pas pris part à la dernière rencontre disputée à Geoffroy-Guichard. Il a cependant fait son retour en jouant 38 minutes face au Red Star samedi dernier. Depuis l’arrivée de Ian Cathro, le dispositif des Verts a changé, passant d’un 4-3-3 à un 4-2-2-2. Cela a bien entendu un impact sur la manière de jouer et la complémentarité entre les joueurs.

En entrant régulièrement lors des rencontres, Davitashvili a pour but de dynamiter les secondes périodes des rencontres pour tenter de faire la différence en fin de match. Si l’on analyse ses données Data’Scout, il ressort second à l’indice « meneur travailleur » et « meneur percuteur ». Il se situe au 94e centile des duels offensifs et des passes décisives attendues. Il est au 88e centile pour les courses progressives et réceptionnées. Ainsi, balle au pied, Davitashvili a un véritable impact sur le terrain pour faire reculer le bloc adverse.

Cependant, ses passes progressives (47e centile), ses dribbles réussis (59e centile) ou encore son nombre de buts (33e centile) ne lui permettent pas de conclure la plupart de ses actions, malgré de nombreuses occasions de but.

Comment utiliser l’ailier géorgien ?

Cette saison, l’ASSE n’est pas dans l’urgence. Les Verts réalisent un début de saison presque parfait avec 22 points sur 27 possibles. La recette offensive semble donc être parfaitement trouvée par le staff stéphanois.

En entrant en jeu au cours des rencontres et en accumulant du temps de jeu, il y a de fortes chances que Zuriko Davitashvili retrouve toutes ses qualités. Les attaquants marchent souvent à la confiance et ses qualités ne sont plus à démontrer. C’est peut-être également par son positionnement sur le terrain que la différence peut se faire. L’attaque stéphanoise est constamment en mouvement. Cela est difficile à analyser pour les adversaires. Mais pour les entrants en jeu du côté de l’ASSE, cela peut également nécessiter un certain temps d’adaptation.