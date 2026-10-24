Moins utilisé ces dernières semaines, Zuriko Davitashvili conserve toute la confiance d’Ian Cathro. Avant la réception du FC Nantes, l’entraîneur de l’ASSE a salué l’investissement défensif de l’international géorgien lors de la victoire face au Red Star. Il a également tenu à clarifier sa gestion de l’effectif : à ses yeux, il n’existe ni titulaires ni remplaçants attitrés chez les Verts.

ASSE : Cathro explique la situation de Zuriko Davitashvili

Zuriko Davitashvili a vu son temps de jeu perturbé ces dernières semaines. Une situation qui s’explique notamment par un problème de santé survenu après la dernière trêve internationale.

En conférence de presse, Ian Cathro est revenu sur cet épisode.

« C’est regrettable que Zuriko ait eu cette maladie en revenant de la coupure internationale. Ça avait peut-être coûté un peu de temps de jeu. »

Mais l’entraîneur stéphanois a surtout souhaité mettre en avant la prestation de son joueur lors du déplacement au Red Star, remporté par l’ASSE (0-1).

« Aujourd’hui, j’ai envie de repenser au dernier match et ce que j’ai dit à propos de lui. Il a vraiment fait un travail défensif avec une grande intensité et c’est vraiment quelque chose que j’apprécie. C’est un travail exceptionnel qu’il a fait sur cette rencontre, lui comme d’autres joueurs. »

Des compliments qui témoignent de l’importance accordée par Cathro aux efforts collectifs, au-delà des seules statistiques offensives.

« On a vraiment beaucoup de chance de l’avoir »

Ian Cathro a également insisté sur la capacité de Davitashvili à s’adapter aux demandes de son entraîneur.

« Quand on atteint un certain niveau, ça peut être parfois difficile d’arriver à introduire quelques légers changements par rapport à des consignes qui sont différentes. »

Le technicien écossais apprécie particulièrement l’état d’esprit du Géorgien et sa volonté de progresser.

« Il faut vraiment avoir en face de soi un très bon joueur et aussi une très bonne personne qui soit assez concentrée et qui soit capable de donner tout ce qu’il a pour arriver à faire ces légers changements sur son jeu. »

Avant de conclure par un véritable hommage à son joueur.

« Je suis vraiment très content de l’avoir et très reconnaissant qu’on ait ce genre de joueur à notre disposition parce qu’il a énormément de qualité. On a vraiment beaucoup de chance de l’avoir. »

Un message fort à destination d’un élément offensif qui reste particulièrement apprécié par son entraîneur.

ASSE : « Il n’y a pas de remplaçant dans cette équipe »

Interrogé sur la concurrence au sein de son effectif, Ian Cathro a tenu à rappeler sa philosophie.

« Pour moi, il n’y a pas de remplaçant dans cette équipe. Il n’y a pas de titulaire non plus. C’est une équipe qui est composée de 22 joueurs. Vous pouvez peut-être avoir une appréciation différente. »

L’entraîneur stéphanois a notamment fait référence à ses déclarations après la victoire au Red Star, lorsqu’il avait salué la cohésion de son groupe.

« Quand j’ai parlé d’une équipe, d’une vraie équipe qui était devant nous, j’ai autant parlé des joueurs qui étaient sur le terrain que ceux qui étaient sur le banc et c’est ce qui nous aide à nous améliorer tous les jours et à être l’équipe que nous avons envie d’être. »

Cathro insiste : chaque joueur doit se sentir pleinement concerné, quel que soit son temps de jeu.

« Je veux vraiment que vous reteniez que cette équipe n’a pas de remplaçant attitré, pas plus que de titulaire. Elle est faite d’un groupe entier. »

Une approche qui n’empêche évidemment pas l’entraîneur de devoir effectuer des choix avant chaque rencontre.

« Ce qui se passe avant chaque rencontre, c’est que je dois faire des décisions. Elles sont discutables. Et si certains ne partagent pas mon choix, c’est la vie. Mais cette équipe, c’est avant tout un groupe. »

À la veille de recevoir Nantes, Ian Cathro réaffirme ainsi son attachement à la dimension collective. Pour Zuriko Davitashvili comme pour ses coéquipiers, la place dans le onze n’est jamais considérée comme définitivement acquise.

Source : conférence de presse d’Ian Cathro avant ASSE – Nantes, 23 octobre 2026.