Faute de diffuseur pour son entrée en Coupe de France, l’ASSE a pris les choses en main et diffusé elle-même son match à Rumilly-Vallières. Pari réussi : la chaîne YouTube du club a attiré plus de trois fois plus de spectateurs simultanés qu’il n’y en avait dans le stade.

Personne ne devait diffuser le 7e tour entre le GFA Rumilly-Vallières et l’ASSE. Le club a donc obtenu l’accord de la FFF pour organiser lui-même la retransmission en direct. Résultat : un pic de 34 000 spectateurs connectés en même temps, et plus de 190 000 vues au total.

Un dispositif monté avec deux télévisions locales

Pour produire le match, l’ASSE s’est appuyée sur deux chaînes de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Télévision Loire 7, côté stéphanois, et TV8 Mont-Blanc, côté haut-savoyard. Le choix a du sens pour une rencontre entre un club de la Loire et un club de Haute-Savoie.

Le dispositif n’avait rien d’improvisé : cinq caméras et autant de cadreurs, deux commentateurs, un réalisateur et un assistant-réalisateur. Le match était diffusé simultanément sur la chaîne YouTube de l’ASSE et sur les antennes des deux télévisions partenaires.

Trois fois plus de monde devant l’écran qu’au stade

Les chiffres d’audience ne concernent que la chaîne YouTube du club. Ils n’en sont que plus parlants. Le pic de 34 000 spectateurs simultanés représente plus de trois fois l’affluence du Parc des Sports d’Annecy, qui accueillait environ 10 000 personnes, dont 1 258 supporters venus de Saint-Étienne.

Pour un 7e tour de Coupe de France disputé contre un club de National, ces audiences confirment une évidence pour qui suit le club : l’ASSE n’a pas besoin d’une grande affiche pour mobiliser. Une rencontre à enjeu limité, sur une chaîne YouTube, suffit à rassembler l’équivalent d’un Geoffroy-Guichard bien garni.

Le scénario du match a sans doute aidé à garder les spectateurs connectés. Menés à l’heure de jeu, les Verts ont renversé la situation en deux minutes. De quoi tenir tout le monde en haleine jusqu’au coup de sifflet final.

Au prochain tour, la réception de Villefranche-Beaujolais posera à nouveau la question de la diffusion. L’ASSE a en tout cas montré qu’elle savait s’en charger elle-même.