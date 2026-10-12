Présent au stade Geoffroy-Guichard ce samedi soir, à l’occasion de la rencontre entre l’ASSE et Rodez (2-0), Yannick Chandioux s’est exprimé au micro de beIN SPORTS. L’entraîneur des Vertes a évoqué le plaisir de retrouver le Chaudron, mais surtout les ambitions de son équipe cette saison.

Accompagné de ses joueuses, le technicien stéphanois a pu profiter de l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Une occasion particulière pour un groupe qui n’a que rarement l’opportunité d’évoluer dans cette enceinte.

« C’est toujours intéressant de montrer au groupe ce qu’est le stade », a expliqué Yannick Chandioux, avant d’ajouter : « c’est méritant aussi, on joue qu’une fois dans l’année ici donc c’est top ».

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Chandioux : « L’objectif est de jouer la montée, clairement »

Au-delà de cette parenthèse dans le Chaudron, l’entraîneur des Vertes a surtout rappelé les ambitions stéphanoises. Après la relégation de la saison dernière, le retour en Première Ligue constitue la priorité.

« On démarre plutôt bien le championnat, on est aussi bien rentré dans la coupe de la ligue qui est une nouvelle compétition chez les filles et l’objectif est de jouer la montée, clairement. Malheureusement, on n’a pas réussi à se maintenir la saison dernière, donc on va être à fond toute la saison pour accéder à la première division, c’est l’objectif ».

Un objectif assumé, mais qui ne doit pas faire oublier les exigences du terrain. Invité à revenir sur les bonnes performances face à Nantes (2-0) en Coupe LFFP et Montpellier (2-2) en amical, Yannick Chandioux a tenu à nuancer.

« C’est toujours facile de dire : on veut monter, il faut monter, on met les moyens pour monter. Après, le terrain, c’est encore autre chose, on est dedans, on travaille bien au quotidien, j’ai un groupe jeune, travailleur, qui a envie de progresser, pour moi, on a les arguments pour y arriver même si on n’est pas seuls ».

Un discours ambitieux, mais mesuré, à quelques jours d’un rendez-vous important face au FC Metz, concurrent direct des Stéphanoises en Seconde Ligue.

Source : beIN SPORTS.