Ancien milieu de terrain de l’ASSE, Vincent Pajot a mis un terme à sa carrière à 36 ans, après plusieurs commotions cérébrales. Dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien Stéphanois revient sur les risques pris pendant de longues années, notamment après un violent choc subi sous le maillot vert à Bastia en 2017. Un témoignage marquant.

Vincent Pajot ne rejouera plus au football. Après huit mois sans compétition, consécutifs à une nouvelle commotion cérébrale survenue en septembre 2025 avec Annecy, le milieu de terrain a décidé de raccrocher les crampons.

Dans les colonnes du Progrès, l’ancien joueur de l’ASSE raconte comment les symptômes se sont progressivement multipliés au fil de sa carrière.

« Au début, j’avais ce voile seulement sur des chocs vraiment intenses. En avançant dans ma carrière, ça pouvait m’arriver sur un simple jeu de tête. »

ASSE : Pajot se souvient de son terrible choc à Bastia

Le milieu de terrain garde notamment en mémoire un épisode survenu en 2017, lors d’une rencontre entre Bastia et Saint-Étienne. Victime d’un violent coup de pied à la tête de Nicolas Saint-Ruf, il avait été hospitalisé.

« Il m’avait séché et j’avais fini à l’hôpital. »

Cet incident avait entraîné un suivi médical spécifique. Mais les autres épisodes étaient souvent minimisés.

« Le reste du temps, je minimisais moi-même la chose car ça n’avait aucun impact sur mon quotidien. »

Pajot estime avoir subi entre deux et cinq épisodes par saison, sans nécessairement quitter le terrain.

« Quand j’avais un voile devant les yeux, pour moi, ça n’était pas une commotion. »

« J’aurais pu prendre le choc de trop »

Avec le recul, l’ancien Stéphanois mesure les dangers auxquels il s’exposait.

« J’aurais pu prendre le choc de trop qui m’aurait amené plein de complications. »

Les symptômes pouvaient apparaître après des contacts de moins en moins violents. Une évolution qui a fini par l’inquiéter.

« Ça pouvait arriver sur un simple ballon dégagé de la tête. Ça devenait problématique pour ma performance et pour ma santé. »

Aujourd’hui, Pajot explique ne conserver que des troubles minimes, notamment une sensibilité face au bruit et aux projecteurs.

Il remercie le staff annécien d’avoir privilégié sa santé.

« Mon but est d’avoir une vie qui continue après le foot, ne pas me mettre en danger, pouvoir faire du sport différemment, profiter de mes enfants. »

Un témoignage qui rappelle les risques liés aux commotions répétées et l’importance du suivi médical des footballeurs.

Ex-ASSE : Vincent Pajot prend sa retraite après un choc