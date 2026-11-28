Après la rencontre entre l’ASSE et Villefranche en Coupe
de France, place au verdict des supporters. Qui a marqué des points
? Qui vous a laissé sur votre faim ? Notez les Stéphanois sur
Peuple Vert.
Ian Cathro avait annoncé des changements pour ce huitième tour.
Ce rendez-vous devait permettre aux joueurs retenus de montrer
leurs qualités et de défendre leur place dans la concurrence.
À vous d’évaluer leurs prestations. Attribuez vos notes sur 10
aux joueurs proposés dans le module ci-dessous. Vos évaluations
permettront d’établir le classement des supporters et de désigner
votre homme du match.
ASSE–Villefranche : donnez vos notes aux joueurs
Qui mérite la meilleure appréciation ? Quel Stéphanois doit
faire davantage ? Faites entendre votre avis : les résultats seront
publiés sur Peuple Vert après la clôture des votes.
PVLes notes des
supporters
Après-match · ASSE – Villefranche
Beaujolais
À toi de noter les Verts
Ton regard sur la performance de
chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11joueurs notés
Clôture dimanche 29 novembre à 10h00
1–3 Match
difficile5 Match moyen7 Bon match9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de
1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez
vu.
Mamour Ndiaye
GARDIEN · N° 1
—/10
Ben Old
DEFENSEUR · N° 11
—/10
Chico Lamba
DEFENSEUR · N° 15
—/10
João Ferreira
DEFENSEUR · N° 13
—/10
Maxime Bernauer
DEFENSEUR · N° 6
—/10
Sohaib Naïr
DEFENSEUR · N° 18
—/10
Mahmoud Jaber
MILIEU · N° 5
—/10
Nadir El Jamali
MILIEU · N° 31
—/10
Tamar Svetlin
MILIEU · N° 16
—/10
Thierno Ballo
ATTAQUANT · N° 8
—/10
Zuriko Davitashvili
ATTAQUANT · N° 22
—/10
Encore 7 joueurs à noterIl
faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable
jusqu’à la clôture.
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masquées jusqu’à la clôture pour ne pas influencer les votes.