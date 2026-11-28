Après la rencontre entre l’ASSE et Villefranche en Coupe de France, place au verdict des supporters. Qui a marqué des points ? Qui vous a laissé sur votre faim ? Notez les Stéphanois sur Peuple Vert.

Ian Cathro avait annoncé des changements pour ce huitième tour. Ce rendez-vous devait permettre aux joueurs retenus de montrer leurs qualités et de défendre leur place dans la concurrence.

À vous d’évaluer leurs prestations. Attribuez vos notes sur 10 aux joueurs proposés dans le module ci-dessous. Vos évaluations permettront d’établir le classement des supporters et de désigner votre homme du match.

ASSE–Villefranche : donnez vos notes aux joueurs

Qui mérite la meilleure appréciation ? Quel Stéphanois doit faire davantage ? Faites entendre votre avis : les résultats seront publiés sur Peuple Vert après la clôture des votes.