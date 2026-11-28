L’ASSE retrouvait la Coupe de France ce samedi soir à l’occasion de 8ème tour. Les Verts de Ian Cathro recevaient Villefranche Beaujolais à Geoffroy-Guichard (5-0). Les Verts ont obtenu leur qualification pour le 32ème de finale qui verra l’entrée en lice des équipes de Ligue 1. Retrouvez au micro de France TV Sport les principales réactions des joueurs après cette rencontre.

Mathieu Cachbach (milieu de terrain de Villefranche) : « Je pense qu’on a fait une bonne entame et une bonne première mi-temps. On gâche notre bonne première période avec les dernières minutes, où l’on manque de concentration. Et contre des équipes comme ça, ça se paie cash ! Pour moi, sur cette première mi-temps, on se met dedans tout seuls. Face à une équipe aussi chirurgicale que celle-ci, le moindre manque de concentration se paie cher.

Quand tu cours derrière le score, c’est trop compliqué. On a fait le dos rond pendant les quinze premières minutes, puis on a eu quelques occasions. On a vu que, lorsqu’on récupérait le ballon, il y avait de belles opportunités en trouvant le joueur libre. On a réussi à les mettre en danger en première mi-temps, mais ensuite, c’était trop compliqué. On retient du positif, surtout sur cette première période, mais ce sont encore des détails qui nous plombent le match. Chaque semaine, c’est la même chose, donc c’est frustrant. »

« On essaie de gagner tous les matchs » (Sohaib Nair après la qualification pour le 9e tour de Coupe de France de l’ASSE)

Sohaib Nair (défenseur de l’ASSE) : « On sait que ces matchs-là ne sont jamais faciles. En face, c’est une belle équipe. On avait à cœur de respecter l’adversaire et, forcément, c’est un match difficile. Il fallait l’aborder avec respect pour le gagner, et c’est chose faite. Au départ, c’est un match un peu fermé. On a la possession, mais on n’a pas beaucoup d’occasions. On est dans leur camp, mais les deux buts inscrits ensuite nous ont permis d’avoir davantage d’espaces. On est contents. On essaie de gagner tous les matchs. Le coach est très exigeant là-dessus, on le suit et on joue tout à fond. »