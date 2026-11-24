Comme lors du tour précédent de Coupe de France, la rencontre ASSE – Villefranche Beaujolais ne sera pas automatiquement diffusée. Il faudra une nouvelle fois être patient avant de pouvoir connaître le moyen de visionner ce match.

Que ce soit pour le 7e (déjà disputé) ou le 8e tour de la Coupe de France, il n’est pas nécessaire de se rendre sur beIN Sports. Sur son compte officiel, la chaîne précise. « À partir des 32èmes de finale, beIN SPORTS diffuse en intégralité les matchs de la Coupe de France masculine de football. » Si les Verts parviennent donc à passer le tour suivant, la question ne se posera plus. Il faudra directement se rendre sur le diffuseur de la Ligue 2 BKT !

Une rencontre diffusée sur une autre plateforme ?

Le dernier match remporté 2-1 face à Rumilly-Vallières était à retrouver sur TL7 et sur la chaîne YouTube de l’ASSE. Ce pourrait être une nouvelle fois le cas ce samedi à 19h, si l’AS Saint-Étienne obtient de nouveau l’autorisation.

En effet, dans un article paru sur Ouest-France, on apprend qu’à l’heure actuelle, il est encore difficile de savoir qui retransmettra l’ensemble des 46 rencontres de ce 8e tour de Coupe de France. Le média indique. « Au 23 novembre, ni beIN Sports ni France Télévisions n’ont trouvé d’accord de diffusion avec la Fédération française de football (FFF) pour retransmettre des rencontres. »

La solution FFF TV pour la Coupe de France ?

La plateforme avait diffusé quelques affiches lors du tour précédent. Dijon – Orléans et Paris 13 Atletico – Red Star avaient notamment été retenus. Pour les autres matchs, il avait fallu patienter avant d’apprendre s’il serait possible de les voir. Ce fut le cas pour l’ASSE.

Le média Ouest-France précise par ailleurs que FFF TV diffusera une nouvelle fois quelques rencontres. « Le match entre Cannes et Le Puy-en-Velay, vendredi 27 novembre (19 h) et Nantes – Nueillaubiers, dimanche 29 novembre (16 h). »

Si vous pouvez vous rendre au Stade Geoffroy-Guichard, la question ne se posera plus pour vous. Les places sont à réserver en cliquant sur le lien juste ici. Les Verts auront besoin de votre soutien.