Victorieuse face à Rumilly-Vallières (1-2), l’ASSE recevra Villefranche-Beaujolais au 8e tour de la Coupe de France. Une qualification qui a un effet direct dans les tribunes : ce match à Geoffroy-Guichard comptera dans la sanction du Kop Nord, dont le retour se rapproche. Le Kop Sud, lui, attend encore son sort.

Les Verts se sont fait peur, mais ils sont passés. Menés après un but contre son camp de Kasia (59e), les hommes de Ian Cathro ont renversé le GFA Rumilly-Vallières en deux minutes, grâce à Ben Old puis João Ferreira. Au prochain tour, ils retrouveront un voisin rhodanien : le FC Villefranche-Beaujolais, pensionnaire de Ligue 3.

Un 8e tour à Geoffroy-Guichard fin novembre

La rencontre se jouera à Geoffroy-Guichard le week-end des 28 et 29 novembre. La date et l’horaire exacts doivent encore être fixés. Tirée en premier, l’ASSE reçoit, puisqu’il n’y a pas deux divisions d’écart entre les deux clubs.

Le huis clos partiel du Kop Nord purgé plus vite

Ce match à domicile change le calendrier des supporters. Sanctionné de trois matchs de fermeture après les festivités des 35 ans des Magic Fans, le Kop Nord a déjà purgé la première rencontre, face à Laval. La réception de Villefranche comptera pour la deuxième, et celle de Nancy en Ligue 2 pour la dernière.

Le Kop Nord pourra donc retrouver le Chaudron dès le match à domicile suivant. Si les Verts se qualifient au 8e tour et héritent d’une affiche à domicile en 32es de finale, prévus le week-end du 20 décembre, le retour aura lieu avant la trêve. Sinon, il faudra attendre la réception de Boulogne-sur-Mer, le vendredi 15 janvier. Sans ce 8e tour à domicile, les Magic Fans auraient dû patienter jusqu’à la venue de Dunkerque, le vendredi 29 janvier.

Le Kop Sud toujours dans l’attente

Reste le cas du Kop Sud. En effet, lors de la réception de Laval, les Green Angels ont déployé trois tifos et allumé des fumigènes dans la tribune Jean-Snella. Ces faits ont évidemment attiré l’attention de la commission de discipline de la LFP. Aucune sanction n’a encore été officialisée. Si une fermeture est prononcée, elle pourrait elle aussi tomber sur la réception de Villefranche, et les deux kops resteraient alors vides pour ce 8e tour.