À deux jours de retrouver la Coupe de France face à Villefranche, l’ASSE retrouve un groupe presque au complet. Excepté les absences connues depuis plusieurs semaines, Ian Cathro devrait, sauf pépin supplémentaire, disposer d’une base solide pour faire tourner. Le coach écossais s’est exprimé en confrence de presse sur son effectif, ce jeudi.

Le championnat mis de côté, L’ASSE retrouve la Coupe. Les Verts abordent ce rendez-vous face à Villefranche avec un effectif bien plus fourni qu’au tour précédent. Le technicien écossais peut compter sur la majeure partie de son effectif et ajuster son onze pour aller chercher une qualification à domicile.

Svetlin en quête de rythme, Larsonneur à l’écart

De retour sur les terrains avec quelques minutes disputées à Reims, Tamar Svetlin cherche à gagner du temps de jeu. Ce match de Coupe offre une occasion concrète au joueur pour retrouver des sensations en match avec l’ASSE. Le Slovène espère retrouver le rythme et montrer à Ian Cathro qu’il est à nouveau une option pour bousculer la hiérarchie au milieu.

Gautier Larsonneur reste en revanche absent du groupe. Le gardien stéphanois est encore trop juste mais se rapproche d’une reprise sur les terrains de l’Étrat.

Touché à Rumilly, Lamine Sonko ne devrait pas être de retour pour cette rencontre. Elyes Dhaoui se rapproche d’une reprise sur les terrains après sa blessure survenue il y a deux semaines. Il ne sera cependant pas remis pour espérer apparaître sur la pelouse ce week-end face au club de Ligue 3.

L’ASSE compte un groupe presqu’au complet pour recevoir une formation qui n’aura rien à perdre dans le Chaudron.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “ »Il n’y a pas de nouvelles par rapport aux joueurs qui sont suivis par le staff médical, ça suit son cours comme Paul Eymard, Dhaoui et Gautier Larsonneur. Pour Larsonneur c’est en train de s’améliorer mais il ne sera pas disponible. » (evect.fr)