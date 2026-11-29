ASSE – Villefranche Beaujolais
Les Verts n'ont pas failli à leur statut d'équipe de Ligue 2 face à leurs adversaires de Ligue 3. La logique a été respectée et la victoire sans appel (5-0). Retrouvez les notes de la rédaction et découvrez notre homme du match.
Tamar SvetlinMilieu
La composition de l’ASSE
Les notes et les analyses
Mamour Ndiaye
Un match sans but encaissé, mais quelques frayeurs. Sauvé par sa transversale sur la tête de Tshibuabua, il a ensuite capté les tentatives caladoises avant de repousser en corner une frappe lointaine de Diakité en fin de rencontre. Il a fait le nécessaire, sans avoir à multiplier les exploits.
Ben Old
Moins décisif que Ferreira sur l’autre côté, il a accompagné une prestation collective devenue plus convaincante après la pause. Son match n’a pas été marqué par un geste déterminant, mais il a tenu sa place dans une équipe qui a progressivement pris le contrôle de la rencontre.
Chico Lamba
Une soirée positive dans une défense qui a néanmoins laissé quelques possibilités aux visiteurs à 0-0. La charnière a traversé une période moins sereine avant les deux buts stéphanois. Il a ensuite participé à une seconde période mieux contrôlée, conclue sans encaisser.
Sohaib Naïr
Une rencontre globalement maîtrisée, malgré les situations que Villefranche a réussi à se procurer avant la pause. Avec Lamba, il n’a pas complètement fermé les accès à la surface dans ce premier acte. La seconde période a été plus tranquille, les Verts ayant rapidement creusé l’écart.
João Ferreira
Son apport offensif a pesé lourd. Après une reprise trop croisée en début de match, il a trouvé Svetlin pour le troisième but, puis Breum pour le cinquième. Deux passes décisives qui ont récompensé sa capacité à accompagner les attaques et à servir ses partenaires avec précision.
Tamar Svetlin
Deux passes décisives et un but : le Slovène a été au cœur du festival. Sa combinaison avec Davitashvili a débloqué la rencontre, puis sa remise a permis à Bernauer de faire le break. Il a ensuite conclu le centre de Ferreira au retour des vestiaires. Une prestation complète et décisive, qui donne du poids à sa candidature pour les prochaines rencontres.
Mahmoud Jaber
Il a annoncé la couleur avec une frappe détournée sur le poteau en début de rencontre. Sa persévérance a été récompensée après la pause par une superbe demi-volée dans la lucarne. Présent dans les situations offensives marquantes, il a pleinement profité de cette titularisation.
Maxime Bernauer
Son superbe but a fait basculer la soirée. À peine après l’ouverture du score, le capitaine a envoyé une frappe sans contrôle dans la lucarne pour donner une marge précieuse aux Verts. Une action majeure dans une première période collective qu’il a lui-même jugée insuffisante à la pause. Remplacé en seconde période.
Nadir El Jamali
Titularisé au dernier moment après le forfait de Boakye, il a montré des initiatives, notamment sur son enchaînement de dribbles qui a provoqué un coup franc à l’entrée de la surface. Il n’a pas réussi à cadrer la tentative qui a suivi. Une prestation encourageante, sans la réussite décisive de plusieurs de ses partenaires.
Thierno Ballo
Son centre pour Ferreira a offert une belle possibilité aux Verts en début de match. Il n’a toutefois pas eu l’influence de Davitashvili ou de Svetlin dans les derniers mètres. Remplacé par Mendy à la pause, il n’a pas participé au festival de la seconde période.
Zuriko Davitashvili
Encore décisif au moment où les Verts en avaient besoin. Son extérieur du pied droit, après une combinaison avec Svetlin, a ouvert une rencontre jusque-là disputée. Impliqué également dans l’action du deuxième but, il a largement contribué à faire céder Villefranche juste avant la pause.
Ian Cathro
Il a remanié son équipe, absorbé le forfait de dernière minute de Boakye et obtenu une qualification nette. Les titularisations de Svetlin et Jaber ont été récompensées par des prestations décisives. Les occasions concédées avant la pause rappellent que tout n’a pas été maîtrisé, mais son équipe a ensuite accéléré et il a pu répartir les minutes. Une soirée réussie avant de retrouver le championnat.