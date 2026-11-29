Deux passes décisives et un but : le Slovène a été au cœur du festival. Sa combinaison avec Davitashvili a débloqué la rencontre, puis sa remise a permis à Bernauer de faire le break. Il a ensuite conclu le centre de Ferreira au retour des vestiaires. Une prestation complète et décisive, qui donne du poids à sa candidature pour les prochaines rencontres.