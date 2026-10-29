Samedi dernier, la soirée s’est terminée dans la joie à Geoffroy-Guichard. Elle se prolonge désormais pour les collectionneurs : plusieurs maillots des Verts et des Vertes sont proposés aux enchères pour Octobre Rose. Celui du héros d’ASSE-Nantes attire les acheteurs… mais d’autres joueurs stéphanois semblent aussi motiver les enchèrisseurs !

Un centre de Mahmoud Jaber, une tête d’Augustine Boakye et tout un stade qui chavire. Samedi dernier, le Ghanéen a débloqué la rencontre contre Nantes dans les derniers instants pour offrir une nouvelle victoire à l’ASSE (1-0).

De cette soirée, il reste les images, les mots de Boakye après son but décisif et une pièce que certains supporters aimeraient bien récupérer : le maillot porté et signé par le numéro 20 stéphanois.

Le maillot de Boakye atteint déjà 610 euros

Proposé avec une mise à prix de 150 euros, le maillot d’Augustine Boakye contre Nantes atteint 610 euros au moment de notre consultation, ce jeudi 29 octobre. Un montant qui pourrait encore augmenter : la vente reste ouverte et les offres peuvent encore évoluer.

Les supporters ont jusqu’au dimanche 1er novembre à 20 heures pour participer. Attention toutefois au dénouement : une enchère déposée durant la dernière minute déclenche trois minutes supplémentaires. La bataille peut donc se prolonger au-delà de l’horaire annoncé.

Le futur acquéreur récupérera un maillot authentifié, livré avec un certificat. Et, pour celui de Boakye, le souvenir très précis d’un but qui a libéré le Chaudron.

Enchères : Breum et Le Cardinal passent la barre des 1 000 euros

Boakye n’est pas celui dont le maillot atteint le montant le plus élevé. Ce jeudi 29 octobre, Jakob Breum mène les enchères à 1 020 euros, juste devant Julien Le Cardinal à 1 010 euros.

Ceux de Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus atteignent chacun 1 000 euros. João Ferreira et Kévin Pedro suivent à 910 euros, devant Mahmoud Jaber et Chico Lamba à 800 euros, puis Irvin Cardona à 760 euros. Des montants qui prouvent deux choses : les hommes de Ian Cathro ont largement la cote et bénéficient d’un capital sympathie au beau fixe. Autre enseignement : malgré une conjoncture morose, nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à participer à une action permettant de financer la recherche contre une maladie qui touche tout le monde, d’une manière ou d’une autre.

Les Verts et les Vertes réunis pour Octobre Rose

Cette vente concerne les tenues spéciales Octobre Rose, avec leurs touches de rose, portées ou préparées pour les joueurs lors d’ASSE-Nantes et pour les joueuses lors d’ASSE-Metz.

L’ensemble des pièces est à retrouver dans la vente aux enchères Octobre Rose de la Boutique des Verts, dont l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer 42.

Les offres sont définitives et ne peuvent pas être annulées. Le vainqueur de chaque enchère devra régler son achat sous 72 heures. De quoi prendre le temps de choisir son maillot, avant une dernière soirée qui pourrait, elle aussi, réserver un peu de suspense.