L’ASSE a dominé Rodez (2-0), mais la seconde période, poussive, a relancé les débats. Après huit journées, les Verts peinent toujours à tenir 90 minutes. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

L’ASSE l’a certes emporté contre Rodez. Mais la seconde mi-temps a un temps bousculé les certitudes, malgré le but du 2-0 inscrit par Augustine Boakye. Après huit journées, les Verts semblent toujours incapables de réaliser des matchs complets.

« On savait qu’à partir d’un certain moment dans le match, ça allait être compliqué physiquement », déclarait Maxime Bernauer après la réception de Rodez, samedi dernier (2-0). Car de retours de trêve internationale, les Stéphanois n’étaient pas tous à 100 % de leurs capacités. « Ce n’est jamais évident de reprendre la compétition après deux semaines de pause », rajoute d’ailleurs le défenseur. « Les internationaux sont revenus seulement mercredi et se sont entraînés jeudi. » Une fatigue qui s’est ressentie en seconde mi-temps, face à des Aveyronnais pourtant poussifs.

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L’ASSE affaiblie par la trêve

Le contexte invitait à la prudence dès le coup d’envoi. « Avec les internationaux revenus tardivement, on savait que ça allait être un match compliqué, qu’on allait tirer la langue », affirme Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial, dans le dernier SNC. « Je pense qu’on peut mettre ça, pour certains, sur le compte des retours de trêve. »

Trop souvent en difficulté au retour des vestiaires, l’ASSE est cette fois parvenue à se remettre dans le bon sens dans le second acte. « On l’a évité, puisque au final c’est nous qui avons marqué », rappelle Karl, chroniqueur pour Peuple Vert. Mais la réalisation d’Augustine Boakye intervient quelques minutes seulement après un arrêt décisif de Gautier Larsonneur. Le constat reste finalement le même : « Le premier quart d’heure, on a l’impression que leur tête est restée au vestiaire. Et c’est là qu’on se fait le plus prendre en traître. »

Une suffisance qui inquiète

Au-delà de la fatigue, c’est l’attitude de certains Verts qui inquiète. « À certains moments, il y a un petit peu de suffisance. Je pense notamment à Maxime Bernauer. Il y a au moins deux ou trois séquences où il se fait prendre le ballon parce qu’il est dos au jeu et qu’il ne regarde pas derrière lui. Joao Ferreira, pareil. »

Un curseur d’exigence qui doit encore monter pour espérer retrouver la Ligue 1. « C’est le coach qui doit vraiment l’imposer, mais en l’imposant, il doit aussi trouver sur le terrain des relais qui soient les garants de cette constance. C’est quelque chose qui peut être corrigé assez facilement. »

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