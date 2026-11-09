L’ASSE est invincible dans le Chaudron depuis le début de la saison. Avec six victoires en six rencontres, les Verts réalisent des débuts canons dans leur enceinte. Une très bonne nouvelle dans un championnat qui peut rapidement basculer. Il faut remonter assez loin pour voir une telle performance des Verts…

Les buts d’Irvin Cardona et de Jakob Breum ont permis aux Verts de s’imposer logiquement 2-0 face à Laval. Ces réalisations permettent aussi à l’ASSE de poursuivre son sans-faute au cours de cette saison.

L’ASSE régale à la maison

Avec quinze buts inscrits en six rencontres chez elle, l’ASSE régale ses supporters. Que ce soit Irvin Cardona, Jakob Breum ou Augustine Boakye, chaque joueur a un rôle important dans chacune des rencontres. Faire du Chaudron une forteresse : c’est tout l’enjeu de cette saison. Ian Cathro s’est d’ailleurs satisfait de cela en conférence de presse. Il n’oublie pour autant pas qu’il faut également performer loin de Geoffroy-Guichard :

« C’est une bonne chose. On doit toutefois progresser à l’extérieur et faire preuve de plus de régularité. Il y a quelque chose d’exceptionnel dans ce stade, mais je veux qu’on fasse aussi bien loin d’ici. On ne peut pas se reposer sur le Chaudron, on doit être aussi solide à l’extérieur. »

Une première depuis plus de 30 ans ?

Pour un début de saison, il faut remonter à 1980-1981 pour voir une telle performance. À cette époque, l’ASSE avait remporté ses 7 premières rencontres. Actuellement, la série est de six matchs. Les Verts n’en sont pas loin et essaieront d’égaler cette performance face à Nancy le 5 décembre prochain.

Mais au cours d’une saison (sans forcément compter la 1ère journée), les séries peuvent aussi s’étendre. Celle du nombre de sept victoires ne remonte pas à hier non plus… En effet, pas une trace de sept victoires consécutives avant 1990-1991. À cette époque, la Division 1 (D1) était le championnat où évoluaient les Verts.

Entre le 20 octobre 1990 et le 27 janvier 1991, l’ASSE avait ainsi tout remporté :

J13 : ASSE – Cannes (1-0)

J15 : ASSE – Monaco (1-0)

J16 : ASSE – Nancy (4-1)

J18 : ASSE – Brest Armorique (6-1)

J20 : ASSE – SC Toulon (3-0)

J22 : ASSE – Auxerre (2-1)

J24 : ASSE – FC Metz (2-1)

Sont exclues de ces statistiques les rencontres comptant pour les différentes coupes. Seul le championnat (Ligue 1, Ligue 2, D1 ou D2) est pris en considération. Pour retrouver la trace de six victoires, il ne faut en revanche pas remonter très loin. C’était lors de la fin de saison 2023-2024 sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Les Verts s’étaient alors imposés à six reprises.

Les séries de 6 victoires consécutives à domicile depuis 1990