L’ASSE s’est imposée 0-1 sur la pelouse du Red Star ce samedi soir grâce à un but d’Irvin Cardona. Mais au-delà de cette précieuse victoire dans la course à la Ligue 1, un détail a interpellé autour du groupe professionnel : le médecin présent sur le banc n’était pas Claude Darget-Lacoste, habituellement chargé du suivi des rencontres cette saison.

La rencontre à Bauer a notamment été marquée par la sortie prématurée de Julien Le Cardinal. Le capitaine stéphanois a dû quitter ses partenaires après un choc avec un joueur du Red Star. Une situation qui a permis de constater la présence d’une nouvelle tête au sein du staff médical des Verts.

ASSE : Caroline Perrin présente à Bauer

Habituellement, Claude Darget-Lacoste accompagne le groupe professionnel de l’ASSE lors des rencontres de Ligue 2. Ce n’était toutefois pas le cas samedi soir face au Red Star. C’est Caroline Perrin qui était présente sur la pelouse de Bauer pour assurer la prise en charge médicale du groupe.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Caroline Perrin est présentée comme médecin du sport, mais également médecin en médecine physique et réadaptation. Elle exerce à Saint-Étienne et connaît bien l’environnement du club. Sa présence à Bauer n’est donc pas totalement surprenante.

Le fonctionnement actuel de l’ASSE autour de son staff médical traduit surtout une situation particulière. Le club reste en effet à la recherche d’un médecin dédié aux professionnels. En attendant, ce sont notamment des médecins habitués au fonctionnement de l’Académie qui interviennent auprès du groupe professionnel. En effet, Claude Darget Lacoste et Caroline Perrin sont les médecins attitrés du centre de formation auprès de la jeune garde stéphanoise.

Le départ progressif de Tarak Bouzaabia

Cette situation intervient dans un contexte de transition au sein du secteur médical de l’ASSE. Figure emblématique du club, Tarak Bouzaabia ne figure plus cette saison sur le banc lors des rencontres des professionnels. Après de nombreuses années passées auprès des Verts, son départ à la retraite est désormais imminent.

Claude Darget-Lacoste avait ainsi pris le relais cette saison lors des matchs. Très connu au sein de l’ASSE, il est notamment le médecin du centre de formation. Caroline Perrin, soeur de Loic, possède également des liens avec l’Académie et intervient dans ce cadre.

Le club s’appuie donc actuellement sur des profils déjà présents dans son environnement pour répondre aux besoins du groupe professionnel. Une organisation qui permet d’assurer le suivi médical des joueurs.

La présence de Caroline Perrin à Bauer en est une nouvelle illustration. Et ce changement a surtout permis de mettre en lumière une recherche toujours en cours du côté de l’ASSE : le club doit encore trouver un médecin pour accompagner durablement son groupe professionnel, alors que les médecins de l’Académie assurent actuellement le nécessaire auprès des Verts, notamment sur les matchs.