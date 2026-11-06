La trêve internationale de novembre tombe au mauvais moment pour l’ASSE. Les Verts doivent disputer leur premier match de Coupe de France en plein rassemblement des sélections. Mais Ian Cathro a appris deux bonnes nouvelles : Jakob Breum et Thierno Ballo n’ont pas été retenus avec leurs équipes nationales. À l’inverse, Mamour Ndiaye et Aron Csongvai ont été convoqués. Des décisions qui commencent à dessiner les contours du groupe stéphanois pour le déplacement à Rumilly-Vallières.

Le dimanche 15 novembre, à 15 heures, l’AS Saint-Étienne entrera en lice au septième tour de la Coupe de France. Les hommes de Ian Cathro affronteront le GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, au Parc des Sports d’Annecy.

Une rencontre qui s’annonce particulière puisque les Verts devront composer avec le calendrier international. Plusieurs éléments de l’effectif sont susceptibles de rejoindre leurs sélections, obligeant le staff à envisager différentes solutions.

ASSE : Jakob Breum pourra jouer la Coupe de France

C’est probablement la nouvelle la plus intéressante pour Ian Cathro. Jakob Breum ne figure pas dans la sélection danoise pour le prochain rassemblement international.

Le milieu offensif restera donc à Saint-Étienne et pourra être utilisé face à Rumilly-Vallières, sous réserve de sa condition physique et des choix de son entraîneur.

Une disponibilité précieuse dans une période où l’effectif stéphanois risque de perdre plusieurs internationaux.

La Coupe de France pourrait également constituer une occasion intéressante pour Breum de poursuivre son intégration et d’accumuler du temps de jeu. Dans une rencontre à élimination directe, sa créativité et ses qualités techniques représentent des arguments supplémentaires pour le staff.

Son absence de la liste danoise constitue donc une bonne nouvelle pour les Verts, même si elle peut naturellement représenter une déception personnelle pour le joueur.

Ballo également disponible, deux Stéphanois appelés

Autre information favorable à l’ASSE : Thierno Ballo n’a pas été retenu par l’Autriche.

Le joueur offensif pourra ainsi rester à la disposition de Ian Cathro pendant la trêve internationale. Une option supplémentaire pour composer son animation offensive face au club haut-savoyard.

En revanche, deux autres Stéphanois devront rejoindre leur sélection.

Aron Csongvai a été appelé avec la Hongrie. Le milieu stéphanois devrait donc manquer l’entrée en lice des Verts en Coupe de France.

Mamour Ndiaye a également été convoqué avec le Sénégal. Sa sélection complique la gestion du poste de gardien, alors que Gautier Larsonneur a récemment été touché au genou.

La Coupe de France, une opportunité pour les joueurs disponibles

Face à Rumilly-Vallières, Saint-Étienne devra trouver le bon équilibre entre compétitivité et gestion de son effectif.

Le club haut-savoyard évolue en National 1 et ne devra pas être sous-estimé. Une élimination dès l’entrée en lice constituerait évidemment une déception pour les Verts.

Dans ces conditions, pouvoir compter sur des joueurs comme Jakob Breum et Thierno Ballo représente un avantage.

Ben Old, lui aussi absent du rassemblement néo-zélandais, constitue une autre possibilité pour le staff.

Le technicien écossais pourrait également profiter de cette rencontre pour donner des responsabilités à certains joueurs moins utilisés en championnat. La Coupe de France offre traditionnellement ce type d’opportunité, même si la priorité reste la qualification.

La composition de l’équipe dépendra toutefois des autres convocations internationales et de l’état physique du groupe à l’approche de la rencontre.

Une chose est déjà acquise : malgré les absences annoncées de Mamour Ndiaye et Aron Csongvai, l’ASSE conservera plusieurs solutions offensives pour son déplacement en Haute-Savoie.

Et parmi elles, la disponibilité de Jakob Breum apparaît comme l’une des meilleures nouvelles de cette trêve internationale.