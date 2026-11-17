La Coupe de France a fait évoluer le bilan disciplinaire de l’ASSE. Deux Stéphanois (en plus de Ian Cathro) ont été avertis face à Rumilly-Vallières, sans bouleverser la tête du classement des cartons. Plusieurs cadres restent toutefois à surveiller pour la suite de la saison.

Les Verts ont quitté Annecy avec leur qualification, mais aussi deux avertissements supplémentaires. Chico Lamba et Thierno Ballo ont été sanctionnés lors de la victoire face à Rumilly-Vallières (1-2). Le bilan atteint désormais 25 cartons jaunes toutes compétitions confondues, sans aucune expulsion toutefois.

Lamba enchaîne après Laval

Déjà averti contre Laval, Lamba a reçu un nouveau carton en Coupe. À la 83e minute, le défenseur portugais a été sanctionné pour une faute sur Mbemba devant la surface, alors que Rumilly cherchait à revenir au score.

Il compte désormais deux avertissements : un en championnat et un en Coupe de France. Ballo a, de son côté, reçu son premier jaune de la saison. L’attaquant rejoint les joueurs avertis dans le classement des cartons de l’ASSE.

Pour Lamba, cette succession accompagne son retour dans la rotation. Son intervention tardive à Annecy rappelle aussi les difficultés rencontrées par les Stéphanois pour contenir les offensives haut-savoyardes.

Trois joueurs restent les plus exposés

Augustine Boakye, João Ferreira et Julien Le Cardinal restent en tête avec trois jaunes chacun. Aucun n’a alourdi son bilan à Annecy. Derrière eux, Lamba rejoint Jakob Breum, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus à deux avertissements.

Le trio de tête conserve donc une marge avant le seuil disciplinaire fixé à 5. En effet, pour les joueurs des clubs professionnels, cinq avertissements entraînent un match de suspension après décision de la commission, avec un cumul qui prend en compte la Ligue 2 et la Coupe de France.

Un carton reçu en Coupe peut ainsi avoir des conséquences sur les prochaines échéances de championnat. La sanction pour accumulation ne s’applique pas nécessairement dès la rencontre suivante : sa date d’effet dépend de la décision de la commission.

Le classement après Rumilly–ASSE