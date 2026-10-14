L’ASSE a vu deux nouveaux Verts faire leurs premiers pas en professionnel à Geoffroy-Guichard ce week-end. Mamour Ndiaye et Ilyes Dhaoui ont ainsi porté pour la première fois le maillot stéphanois dans un match professionnel.

La rencontre face à Rodez (2-0) restera particulière pour deux jeunes joueurs de l’ASSE. Appelés par le staff stéphanois, Mamour Ndiaye et Ilyes Dhaoui ont découvert la pelouse de Geoffroy-Guichard dans le cadre d’un match officiel. Une première expérience forcément marquante pour les deux joueurs, qui ont ainsi écrit une nouvelle ligne dans leur jeune carrière.

Cette apparition porte également à 814 et 815 le nombre de joueurs ayant porté le maillot de l’ASSE chez les professionnels, avec Ndiaye et Dhaoui qui viennent rejoindre cette longue histoire du club stéphanois.

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Ilyes Dhaoui : « C’est que le début ! »

Pour Ilyes Dhaoui, cette première avec l’ASSE a forcément une saveur particulière. Le jeune joueur n’a pas caché son émotion après avoir découvert Geoffroy-Guichard dans le contexte professionnel.

« Incroyable. Merci Dieu pour cette expérience et cette occasion d’être ici. Je suis très content. C’est que le début ! », a-t-il confié après la rencontre au micro du club.

Un premier passage sur la pelouse du Chaudron qui restera donc gravé pour le jeune Vert. Au-delà du temps passé sur le terrain, cette apparition représente surtout une étape importante dans son parcours. Elle lui permet de goûter au niveau professionnel et de découvrir les exigences liées à une rencontre avec l’équipe première.

Pour Dhaoui, le message est d’ailleurs clair : cette première ne constitue pas une finalité. Le joueur entend bien poursuivre son travail pour continuer à progresser et tenter de s’installer progressivement dans le groupe professionnel.

Mamour Ndiaye : des débuts et une pensée pour Gautier

Mamour Ndiaye a lui aussi vécu un moment important avec cette première apparition sous le maillot de l’ASSE chez les professionnels. Le jeune Stéphanois a savouré cette expérience tout en ayant une pensée pour Gautier (Larsonneur), dont le retour pourrait se faire attendre.

« Je suis content de faire mes débuts, on soutient Gautier pour qu’il revienne vite, qu’on soit ensemble et qu’on travaille ensemble, merci beaucoup. »

Une réaction pleine de simplicité pour celui qui vient de franchir une nouvelle étape avec les Verts. Ses débuts permettent également à l’ASSE de poursuivre l’intégration de ses jeunes joueurs au sein du groupe professionnel.

Cette rencontre face à Rodez aura donc permis à deux nouveaux visages de découvrir concrètement le monde professionnel avec Saint-Étienne. Mamour Ndiaye et Ilyes Dhaoui deviennent ainsi les 814e et 815e joueurs de l’histoire de l’ASSE à porter le maillot vert chez les professionnels. Une première qui pourrait, pour les deux jeunes joueurs, en appeler d’autres.