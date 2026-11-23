L’ASSE a été embêtée par des blessures à répétition ces derniers mois. Ian Cathro peut toutefois compter sur un effectif quasiment au complet depuis peu. Un nouveau joueur a d’ailleurs retrouvé la compétition avec la réserve ce week-end.

Stéphanois depuis l’été 2025, Lassana Traoré peine à s’imposer dans le Forez. Arrive en provenance de Diambars, le jeune sénégalais a vécu une période d’adaptation difficile et plusieurs pépins physiques.

Le club croit cependant en son potentiel. Après sa signature, Loïc Perrin évoquait un joueur « supervisé au Sénégal et auquel nous avons été immédiatement sensibles. »

Titularisé avec la réserve de l’ASSE

Si les espoirs étaient grands à son arrivée, Lassana Traoré n’a donc jamais vraiment confirmé. Sa préparation estivale 2025-2026 avec le groupe professionnel n’avait pas convaincu et il n’avait bénéficié ensuite que d’une seule petite entrée en jeu, lors de la première journée face à Laval.

Depuis, le latéral gauche a enchaîné les galères. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, il avait dû passer par la case opération et son retour sur les terrains s’est révélé particulièrement difficile. Les douleurs persistantes et les rechutes ont retardé le processus.

Mais il semble que Lassana Traoré soit enfin arrivé au bout du tunnel. De retour à l’entraînement collectif depuis fin octobre, le défenseur issu de la génération 2007 monte en puissance petit à petit. À tel point qu’il a été jugé apte pour une titularisation hier après-midi avec la réserve. Aligné d’entrée puis remplacé par Oussama Benkou à la mi-temps, il a participé au succès 2-0 des hommes de Sylvain Gibert (buts signés Mourtada Gueye et Étienne Mendy). Il devra désormais enchaîner pour reprendre du rythme et poursuivre son travail en séances avec le groupe professionnel. Avant peut-être de retrouver les pelouses de Ligue 2 ? Réponse dans les prochaines semaines.

Les mots du coach Sylvain Gibert après la victoire du groupe N2 face au Stade Beaucairois : « Il fallait faire abstraction du classement de l’adversaire et rester concentrés sur ce qu’on faisait de bien ces dernières semaines. C’est fait ! On a notamment été très bien pendant les trente premières minutes de jeu, avant de s’agacer et de s’impatienter un peu. Il fallait continuer et on a la chance de débloquer la situation rapidement au retour de la pause. Le bilan comptable est très bon et gagner trois matchs de suite, ce n’est pas rien. Il ne faut pas s’enflammer, mais tout ce qui est pris n’est plus à prendre. »