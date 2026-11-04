Après la première rencontre sans but de l’ASSE en championnat face à Guingamp (0-3), un autre attaquant attire les regards dans le Forez. Recruté cet été en provenance de Jura Sud, Lamine Sonko réalise des débuts prometteurs avec la réserve stéphanoise. Un profil atypique, qui pourrait rapidement avoir sa chance chez les professionnels.

La défaite contre Guingamp a mis fin à une série particulièrement intéressante. Depuis le début de la saison, les Verts avaient toujours trouvé le chemin des filets lors des dix premières journées de Ligue 2. Mais pendant que l’attaque professionnelle cherche des solutions, un joueur commence sérieusement à faire parler de lui au sein du groupe réserve. Son nom : Lamine Sonko.

Lamine Sonko, un parcours atypique avant l’ASSE

Né en 2004, l’attaquant sénégalais ne débarque pas dans le Forez par hasard. Son parcours est même assez particulier. Avant de rejoindre Saint-Étienne, le joueur appartenait à l’Académie Sacré-Cœur de Dakar, au Sénégal.

Son profil avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs français. En 2022, il avait notamment effectué un essai à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, alors partenaire de l’académie sénégalaise, n’avait finalement pas donné suite. Deux ans plus tard, en 2024, Lamine Sonko tentait sa chance du côté du FC Annecy. Là encore, son passage à l’essai ne débouchait pas sur une proposition de contrat.

C’est finalement dans le Jura que l’attaquant allait trouver une première opportunité en France. Il s’engageait avec Jura Sud, formation évoluant dans le même groupe que la réserve de l’ASSE lors de la saison 2025-2026.

Un choix qui allait finalement lui ouvrir les portes de l’Étrat.

Lamine Sonko, un recrutement ciblé par l’ASSE

Les confrontations entre Jura Sud et la réserve stéphanoise n’ont pas échappé au staff des Verts. Lors de la double confrontation entre les deux équipes, Lamine Sonko a particulièrement retenu l’attention des observateurs stéphanois. Son profil a rapidement été remonté en interne.

Après plusieurs discussions entre Jura Sud et l’ASSE, les deux clubs sont parvenus à un accord financier. L’attaquant sénégalais s’est ainsi engagé pour deux saisons avec le club du Forez.

Il a rejoint Saint-Étienne à la fin du mois d’août pour intégrer le groupe réserve. Une arrivée qui ressemble à un véritable pari de post-formation. Contrairement à un recrutement classique, l’ASSE mise ici sur un joueur encore jeune, passé par plusieurs expériences sans parvenir à décrocher un contrat dans un club professionnel.

L’objectif est désormais de lui permettre de franchir un nouveau cap dans son développement.

Et les premiers signaux sont particulièrement encourageants. Très rapidement, Sonko a convaincu son entraîneur, le coach Gibert. Ses qualités et son état d’esprit lui ont même permis de récupérer le brassard de capitaine. Un signe fort de la confiance accordée au joueur.

Il impressionne avec la réserve stéphanoise

Sur le terrain, l’attaquant sénégalais ne tarde pas à se faire remarquer. Buteur contre le FC Rousset, il s’impose progressivement comme l’un des principaux atouts offensifs de la réserve stéphanoise.

Ce week-end, face à Espaly, il a encore confirmé ses bonnes dispositions. Il ne lui a fallu que quatre petites minutes pour trouver le chemin des filets et lancer les siens.

Mais Lamine Sonko ne se résume pas à ses statistiques. Son profil présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Puissant, rapide et combatif, il se montre également généreux dans les efforts. Il possède cette capacité à peser sur les défenses adverses tout en participant au jeu collectif.

Un attaquant complet, capable de jouer dans différents registres offensifs. Son comportement et son investissement ont également marqué les esprits. Son brassard de capitaine illustre parfaitement la place qu’il commence à prendre dans le groupe.

Ses performances n’ont d’ailleurs pas échappé au staff professionnel. Lamine Sonko a déjà obtenu du temps de jeu avec l’équipe première lors du match amical contre Sion, organisé pendant la trêve internationale. Une première récompense qui pourrait annoncer d’autres opportunités.

Lamine #Sonko (#ASSE).

Un petit pele mèle de ses actions pour ceux qui veulent découvrir l’attaquant stéphanois qui monte fort en réserve ⬇️⬇️ https://t.co/8PLHsGwkmE — Green Prospect (@green_prospect) November 4, 2026

La Coupe de France, une occasion en or pour Lamine Sonko ?

Le calendrier pourrait rapidement jouer en faveur du jeune attaquant. Le dimanche 15 novembre, l’ASSE disputera son entrée en lice en Coupe de France face au GFA Rumilly-Vallières. Une rencontre programmée pendant une trêve internationale qui pourrait offrir quelques possibilités supplémentaires à Ian Cathro.

Plusieurs joueurs offensifs stéphanois pourraient en effet manquer à l’appel. Irvin Cardona a de fortes chances d’être retenu avec la sélection de Malte. Zuriko Davitashvili pourrait rejoindre la Géorgie, tandis que Marten Paalberg a déjà été appelé avec l’Estonie.

Autant d’absences potentielles qui pourraient rebattre les cartes dans le secteur offensif.

Dans ce contexte, Ian Cathro pourrait être tenté de faire appel à un joueur qui connaît déjà le fonctionnement du club et qui affiche une belle dynamique avec la réserve. Lamine Sonko pourrait ainsi profiter de cette fenêtre pour obtenir une nouvelle opportunité avec les professionnels.

La situation de Joshua Duffus pourrait également alimenter cette réflexion. L’attaquant anglais peine à convaincre depuis le début de saison. Son temps de jeu reste limité et ses statistiques offensives ne plaident pas particulièrement en sa faveur.

Sans tirer de conclusions définitives, la concurrence pourrait donc s’intensifier.

Pour Lamine Sonko, l’occasion serait belle de montrer qu’il peut également répondre aux exigences du niveau professionnel. Son parcours témoigne déjà d’une certaine persévérance. Après deux essais infructueux à Lyon puis Annecy, le Sénégalais a su rebondir à Jura Sud avant de convaincre les recruteurs stéphanois.

Désormais, il ne lui manque peut-être qu’une véritable opportunité pour franchir un nouveau palier. La Coupe de France pourrait bien lui offrir cette première grande occasion. Et Ian Cathro pourrait alors sortir un nouvel atout de sa manche.