La Ligue 2 a fait une pause, mais la semaine des Verts a été bien remplie. Avant l’entrée de l’ASSE en Coupe de France, Ian Cathro a dû revoir ses plans. Le club a aussi préparé l’avenir, tandis qu’un Stéphanois a franchi un cap en sélection. Voici les quatre infos à retenir cette semaine.

L’ASSE n’avait pas besoin d’une absence supplémentaire avant Rumilly-Vallières. Privé de ses internationaux et de plusieurs blessés, Ian Cathro devra également se passer d’Elyes Dhaoui dimanche. Le jeune milieu s’est fait une coupure lors d’un contact à l’entraînement jeudi. La plaie a nécessité des points de suture et doit désormais cicatriser.

Une mauvaise nouvelle pour un joueur qui pouvait espérer profiter de la Coupe de France pour retrouver du temps de jeu. Son forfait réduit aussi les possibilités dans un entrejeu déjà privé d’Áron Csongvai, de Tamar Svetlin et de Paul Eymard.

Concernant Svetlin, les nouvelles sont toutefois plus encourageantes. Le Slovène poursuit sa réathlétisation et a effectué des exercices individuels avec ballon. Dans son point sur le retour du milieu stéphanois, Cathro a précisé que son indisponibilité se mesurait désormais en semaines plutôt qu’en mois, sans fixer de date.

Le coach a également levé le doute dans les buts : Lucas Lavallée sera titulaire dimanche, en l’absence de Gautier Larsonneur, blessé, et de Mamour Ndiaye, retenu avec le Sénégal.

Paalberg prolonge jusqu’en 2030

L’ASSE continue de miser sur Marten-Chris Paalberg. Arrivé en février dernier, l’attaquant estonien a prolongé son contrat jusqu’en juin 2030. Une marque de confiance alors que ses premiers mois dans le Forez ont été largement perturbés par une blessure.

Le joueur doit encore retrouver du rythme et poursuivre son adaptation. Ses récentes apparitions avec la réserve et en Challenge Espoirs lui permettent d’accumuler des minutes après une longue interruption.

Dans l’annonce de cette prolongation, Loïc Perrin a notamment mis en avant son intelligence de jeu, ses qualités athlétiques et sa précision devant le but. Le club veut lui laisser le temps de développer ce potentiel.

Paalberg a, lui, affiché son envie de s’inscrire dans la durée : « Je suis vraiment très heureux ici, au sein de ce grand club, et reconnaissant de la confiance que l’ASSE m’a montrée. » Sa prochaine étape reste de pouvoir enchaîner les rencontres avant de prétendre à une place chez les professionnels.

Pedro dispute son premier match officiel avec la RD Congo

La progression de Kévin Pedro se poursuit aussi loin de Saint-Étienne. Jeudi, le défenseur a disputé son premier match officiel avec la RD Congo, face à la Sierra Leone, dans les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Titulaire au poste de latéral droit, le Stéphanois a joué l’intégralité de la rencontre, remportée 3-1 par les Léopards. Une nouvelle expérience pour celui qui s’est installé parmi les joueurs les plus utilisés par Ian Cathro en championnat.

La soirée a également souri au Ghana, vainqueur de la Somalie 2-0. Augustine Boakye est toutefois resté sur le banc. Les deux Stéphanois ont donc accompagné un succès de leur sélection, avec des temps de jeu plutôt différents.

Pour Pedro, cette première rencontre officielle avec les Léopards valorise un début de saison déjà riche. Son prochain défi sera de confirmer sa place lors des rendez-vous internationaux à venir.

Rumilly-ASSE sera finalement télévisé sur une chaîne gratuite

Les supporters ne devront pas se contenter de suivre l’évolution du score dimanche. Après plusieurs jours d’incertitude, une diffusion de Rumilly/Vallières-ASSE a été annoncée pour le septième tour de Coupe de France.

Le club a obtenu l’autorisation de la Fédération française de football pour retransmettre lui-même la rencontre. Le match sera proposé gratuitement sur sa chaîne YouTube officielle, avec des commentaires en direct.

L’opération s’appuiera sur les moyens techniques de TL7 et TV8 Montblanc, également codiffuseuses de l’affiche. Une solution bienvenue pour tous ceux qui ne feront pas le déplacement au Parc des Sports d’Annecy.

Le coup d’envoi reste fixé dimanche 15 novembre à 15 heures. Les modalités de diffusion de Rumilly–ASSE permettront donc de découvrir cette équipe remaniée et les joueurs auxquels Cathro accordera sa confiance pour aller chercher la qualification.